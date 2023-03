Steinmeier po jednání s Pavlem ocenil vzájemné vztahy, které nikdy nebyly lepší

Českou republiku a Německo pojí velmi blízké přátelství. V Berlíně to dnes po jednání s novým českým protějškem Petrem Pavlem prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jejich dnešní rozhovor podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Pavel řekl, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou „na vysoké úrovni“ a také, že Steinmeiera pozval na návštěvu České republiky ve druhé polovině letošního roku.

Německý prezident poděkoval České republice za to, že na Slovensku vede mnohonárodní bojové uskupení NATO. Jeho součástí jsou také vojáci z Německa.

„Prezident Pavel a já jsme se shodli na tom, že je to přátelské a velmi úzké spojení a my oba jej v budoucnu budeme pěstovat a pečovat o něj,“ řekl Steinmeier ke vztahům mezi oběma zeměmi. Ty podle něj nikdy nebyly tak dobré jako nyní.

Pavel potvrdil, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou „na vysoké úrovni, a to nejen na nejvyšší úrovni mezi prezidenty“, ale i mezi vládami, v regionální spolupráci, mezi nevládními organizacemi a mezi občany samotnými.

Přátelské vztahy oba prezidenti přislíbili dále rozvíjet. I z tohoto důvodů pozval Pavel Steinmeiera ve druhé polovině roku do Prahy. Německý prezident přislíbil, že bude hledat vhodný termín, výslovně ale cestu do české metropole neslíbil. Steinmeier naopak pozval Pavla k sobě na letní slavnosti, kterých by se český prezident chtěl zúčastnit.

Válka na Ukrajině jedním z hlavních témat

Jedním z hlavních témat dnešního jednání prezidentů byla ale ruská agrese na Ukrajině. Steinmeier ji označil za „brutální útočnou válku“ s příšernými důsledky. „Nemůžeme couvnout před faktem, že Rusko svým útokem na Ukrajinu nabouralo mírový řád v Evropě, úplně ho zničilo,“ řekl Steinmeier, který dnes rovněž vyzdvihl jednotu EU a aliance v postoji k válce. „My, Česká republika a Německo, pevně stojíme po boku Ukrajiny,“ ujistil německý prezident.

Podle Pavla by „bylo velice nešťastné“, kdyby sebevědomí, které země ze středu a východu Evropy získaly svou aktivní podporou Ukrajiny po ruském útoku, vedlo do budoucna k soupeření mezi nimi a státy ze západu kontinentu. „To je přesně opak toho, co bychom měli dělat. Já vidím velký smysl v tom, abychom situaci, ve které teď jsme, využili k dalšímu upevnění jednoty v Evropě,“ zdůraznil český prezident. Jednotu demokratického světa bude podle něj totiž do budoucna vyžadovat nejen vztah k Rusku, ale také „globální soutěžení s Čínou“.

Hlavy obou států hovořily též o další podpoře Ukrajiny. Steinmeier připomněl, že Německo Ukrajinu podporuje finančně, humanitárně i vojensky. Vyzdvihl však také podporu ze strany České republiky. „Rád bych poděkoval vám i vaší zemi za to, že jste se ujali vedení bojového uskupení na Slovensku,“ řekl mimo jiné Steinmeier.

Český prezident míní, že Německo by „v nové kapitole evropských dějin“, která začala ruským útokem na sousední stát, mohlo sehrát rozhodující a iniciativní roli, třeba při poválečné obnově Ukrajiny. „Budu rád, když to budeme nazývat německou odpovědností. Hlavně když bude Německo sehrávat iniciativní roli, ke které se poté řada zemí může přidat,“ řekl Pavel. „Česká republika je připravena toto úsilí podpořit,“ poznamenal.

První návštěva českého prezidenta od roku 2019

Dnešní návštěva českého prezidenta v Berlíně je první od listopadu 2019, kdy se v německé metropoli Pavlův předchůdce Miloš Zeman setkal se Steinmeierem u příležitosti oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Spolu se Zemanem tehdy do Berlína přijeli i prezidenti zemí visegrádské čtyřky, kterou vedle Česka tvoří Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Poslední bilaterální návštěva českého prezidenta v Berlíně se uskutečnila v září 2018, kdy se Zeman setkal nejen se Steinmeierem, ale i tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Spolkový prezident byl naposledy v Česku v srpnu 2021.

Süddeutsche Zeitung: Německo má přátele hned v sousedství

Po ruské invazi na Ukrajinu hledá Německo po celém světě přátele, přitom je má hned v sousedství. V pondělí to v komentáři k Pavlově návštěvě v Berlíně napsal portál deníku Süddeutsche Zeitung, podle něhož by se Německo mělo Česku více věnovat. List poznamenává, že po odchodu populistů typu bývalého premiéra Andreje Babiše a někdejšího prezidenta Miloše Zemana je Česká republika opět pevně usazena mezi liberálními demokraciemi.

„Od zvolení někdejšího generála NATO Pavla je Česko opět pevně zakotveno v táboře liberálních demokratů. Po letech, kdy politické klima utvářeli populisté jako expremiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, který se podbízel autokratům od Moskvy po Peking, se Češi rozhodli změnit směr,“ napsal Süddeutsche Zeitung. A poznamenal, že na toto rozhodnutí Čechů Německo neprávem nahlíží jako na okrajové.

„Ruská útočná válka proti Ukrajině posunula váhu v NATO a Evropské unii směrem ke zvýšenému významu středovýchodní Evropy,“ uvedl deník. O to více je podle něj zničující vzájemná nedůvěra mezi Berlínem a Varšavou. Süddeutsche Zeitung nečeká, že by se v této věci něco změnilo, dokud bude v Polsku u moci strana Právo a spravedlnost (PiS).

„České prozápadní vedení patří k rozhodným zastáncům Ukrajiny, aniž by bylo podobně jako to polské spojeno s hlubokou skepsí vůči Německu a jeho vládě. Už z tohoto důvodu si Česko, které je ostatně desátým největším obchodním partnerem spolkové republiky, zaslouží v Berlíně více než přátelský nezájem,“ dodal deník.

Podobným způsobem Süddeutsche Zeitung před necelými dvěma týdny komentoval inauguraci Petra Pavla. Deník tehdy vyzval německé představitele, aby si uvědomili, jaká se nyní otevírá šance pro rozvinutí vztahů mezi Berlínem a Prahou, neboť Česko má o debatu upřímný zájem.

Dosavadní komentáře německých médií si shodně všímají, že Pavel se do Německa vydává po Slovensku a Polsku na svou třetí zahraniční návštěvu, a to jen několik dní po nástupu do funkce.