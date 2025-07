Stát šetří a vybírá víc: Daňové žně a úspory na energiích

2. 7. 2025 – 10:17 | Zprávy | Štěpán Bárta

Schodek státního rozpočtu je po dlouhé době menší, než by kdo čekal. Ministr Stanjura slaví: Červen byl dokonce v plusu. Co za tím vězí? A jak moc se vlastně zlepšilo hospodaření státu?

Nečekaný obrat: Místo propasti jen menší výmol

Státní kasa sice stále krvácí, ale už ne tak dramaticky. Schodek za prvních šest měsíců roku dosáhl 152,4 miliardy korun, což je sice pořád vysoké číslo, ale v porovnání s loňským rokem jde o zlepšení o 26,2 miliardy. A to je nejmenší pololetní deficit za posledních šest let!

Podle ministerstva financí za zlepšením stojí především vyšší příjmy státu, které meziročně stouply o 5,7 %. Tahounem jsou tradičně daně a pojistné. Zatímco v minulých letech to vypadalo, že stát spíš hasí požáry, letos se v červnu dokonce dostal do kladných čísel – a to konkrétně s přebytkem 18,2 miliardy korun.

„Jde o nejlepší pololetní výsledek od roku 2018,“ pochlubil se ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Firmy podle něj v červnu zaplatily nejen čtvrtletní a pololetní zálohy na dani, ale i doplatky za předchozí rok. Tento jednorázový příliv peněz výrazně zlepšil celkové skóre.

Daňové žně a úspory na energiích

Daňové příjmy – včetně odvodů na sociální zabezpečení – letos rostou o téměř deset procent. Jen na DPH stát vybral o více než 13 miliard korun víc než loni. Celkově se na daních vybralo o 46,7 miliardy víc a pojistné přineslo dalších téměř 28 miliard.

Výraznou úsporu přineslo také ukončení kompenzací za dodávky energií domácnostem, což státní kase ušetřilo skoro devět miliard korun.

To vše dohromady přispělo k tomu, že se zatím daří držet rozpočtovou disciplínu alespoň o něco pevněji než v minulých letech.

Výdaje rostou, ale ne tak divoce

Na druhé straně státní výdaje samozřejmě také šly nahoru. Největší nárůst zaznamenalo školství, kde se dotace pro regionální školy meziročně zvedly o více než deset miliard. Navýšeny byly platy jak učitelů, tak nepedagogických pracovníků základních a středních škol.

Rostly ale i náklady na sociální dávky, obsluhu státního dluhu a platy státních zaměstnanců. Nicméně růst výdajů nebyl tak dramatický jako v minulých letech, což rozpočtu rovněž pomohlo.

Zatímco se dříve schodky sčítaly do rekordních čísel, letos je alespoň náznak obratu. Jestli ale stát zvládne udržet tuto tendenci i ve druhé polovině roku, zůstává zatím s otazníkem.