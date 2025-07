Jaromír Soukup: Drsný útok na majitele Oktagonu Novotného. Ten si z něj nic nedělá

2. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Soukup si nebral servítky a promotéra Novotného označil řadou nelichotivých přídomků.

Cítí se podnikatel a bývalý mediální magnát Jaromír Soukup nesvůj, pokud se alespoň jednou denně nepohádá nebo nedojde k nějakému konfliktu? Skoro to tak vypadá, protože když zrovna neplive do své bývalé lásky Agáty Hanychové a její rodiny, vylévá si žluč na další nešťastníky.

Těmi jsou tentokrát promotér Matouš Rajmont a majitel MMA organizace Oktagon Ondřej Novotný. Důvod už asi tak překvapivý nebude: Soukup nedokáže zkousnout posměch po svém boxerském výkonu v turnaji Clash. Připomeňme, že tam padl ve třetím kole na KO.

„Přijde mi jako zoufalství, že do toho (Jaromír Soukup) mohl jít. Už v roce 2018 jsem jako jeden z prvních zpochybnil jeho boxerské úspěchy. Od té doby sám ukazuje, že to neumí,“ tvrdil Rajmont před několika týdny pro eXtra.cz.

„Reakce na mou prohru. Byla tu nenávist vůči mně, kterou jste viděli u lidí, jako je Dopitová, nebo nějaký úplný nýmand, nula, jmenuje se Rajmont. Motá se kolem boxu… A ten se vyzvracel z nenávisti vůči mně,“ soptil Soukup ve svém placeném podcastu na svém webu.

„Dlouhodobě říkám, že ho neznám. Vůbec nevím, kdo to je. Registruju ho jen kvůli nenávisti vůči mně a kvůli vymlácenému barbershopu. A tenhle kr*pl se na mně chce zviditelnit a zvrací na mě ty největší hnusy, že jsem nic nedokázal a nic neumím,“ neštítil se osobních invektiv a přesunul se k dalšímu cíli.

Promotér Novotný si Soukupovu zlobu vysloužil svým nedávným prohlášením, že ho kdysi Soukupovi chlapi sbalili na ulici a odvlekli ho k podnikateli do kanceláře, aby se zodpovídal. Podle padlého magnáta se jedná o snůšku lží.

„Druhý člověk, jmenuje se Ondřej Novotný. To je člověk, který vlastní Oktagon… Ten pravděpodobně dospěl k názoru, že může lhát, jako když tiskne, nebo druhá možnost je, že ty drogy člověku nedělají dobře,“ obvinil promotéra z narkomanie. Důkaz nepředložil.

„Tvrdí, že v roce 2007, když jsem dělal náměstka ministra vnitra u nějaké zelené k*ávy, mi hrozně naložil v nějakém podcastu a já ho nechal sebrat svými gorilami a odvézt ke mně do kanceláře… Na tom je pravdivý jenom to, že existuje slovo náměstek a slovo box. Jinak je to celé vylhané. Proč to ten člověk udělal? Buď ty drogy nejsou zdravý, nebo je to blázen. Normálně regulérní magor,“ pokračoval dál s jemným francouzským vychováním.

„V roce 2007 žádné podcasty nebyly, nedělal jsem náměstka ministra vnitra, ale náměstka ministryně školství. Trochu rozdíl. V životě jsem neměl žádné gorily, natož aby sbíraly někde nějakého člověka jako Novotného a vodily ho ke mně do kanceláře. Novotný v mé kanceláři nikdy nebyl. Ale asi to funguje, když do mě někdo kopne,“ zuřil.

V roce 2007 už mimochodem podcasty samozřejmě existovaly. A jak to mezi oběma pány tenkrát bylo, vědí jen oni sami. Sám Ondřej Novotný má nicméně Soukupovo syčení těžce na háku: „To jsem nezaregistroval, ale je mi to úplně jedno. Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ sdělil na dotaz eXtra.cz.