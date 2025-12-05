Stát zahájil správní řízení se zadluženou pravoslavnou církví
5. 12. 2025 – 12:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo kultury zahájilo správní řízení se zadluženou pravoslavnou církví v Česku.
Církev může v řízení přijít o svá práva, například k uzavírání sňatků. Uvedl to dnes server Odkryto.cz. Ministerstvo už dříve ČTK sdělilo, že církvi 23. listopadu vypršela lhůta pro úhradu finančních závazků vůči státu. Pražské ústředí pravoslavné církve také čelí v insolvenčním řízení návrhu na konkurz. Návrh podal kněz, kterému údajně podobně jako dalším duchovním a zaměstnancům církev už několik měsíců neuhradila plat.
"Ministerstvo kultury zahájilo správní řízení s Pravoslavnou církví v českých zemích. V tuto chvíli nelze předjímat jeho průběh, délku ani výsledek," oznámila serveru mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.
Mluvčí ministerstva kultury ČTK už dříve sdělila, že v řízení by úřad mohl pravoslavné církvi odebrat zvláštní práva. "Pravoslavná církev by ztratila právo pověřovat vězeňské a armádní kaplany, uzavírat sňatky platné před státem a zachovávat zpovědní tajemství před orgány veřejné moci," uvedla Awwadová. Těmito právy církev disponuje od roku 2002.
Výši závazků církve vůči státu mluvčí neupřesnila. Někteří pracovníci pravoslavné církve uvedli v médiích, že dluhy činí desítky milionů korun. "Církev letos obdržela od státu dostatek finančních prostředků, ze kterých měla bez problémů pokrýt provoz. Přesto se nyní řeší dluh kolem 20 milionů korun a je pravděpodobné, že skutečná částka bude ještě vyšší," sdělil otec Jan Týmal serveru Seznam Zprávy.
Městský soud v Praze zahájil na konci listopadu s pravoslavnou církví insolvenční řízení. Návrh podal kněz Karen Sarkissian, který údajně nedostal plat od července a církev mu podle údajů v jeho návrhu dluží skoro 66.000 korun. Požaduje vyhlášení konkurzu, tedy likvidačního řešení úpadku. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Podle Seznam Zpráv takto pravoslavná církev dluží peníze za platy desítkám lidí.
Zhruba před týdnem také Ekumenická rada církví v České republice na jeden rok pozastavila pravoslavné církvi v českých zemích členství v radě. Důvodem rozhodnutí je vážné narušení důvěry a spolupráce. K tomu podle rady vedlo jak netransparentní hospodaření pravoslavné církve, tak i například možný ruský vliv na tuto církev a zneužívání služby církve k proruské propagandě.