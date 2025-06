Starosta Vítězslav Štěpánek navrhuje, aby lidé na veřejnosti v Pardubicích nesměli mluvit vulgárně

20. 6. 2025 – 7:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Opoziční zastupitel a starosta třetího městského obvodu Vítězslav Štěpánek (ODS) by rád zakázal v Pardubicích vulgární mluvu na veřejnosti.

Je to součástí jeho požadavku na zpřísnění vyhlášky o veřejném pořádku. Chce také rozšířit počet míst, na nichž se nesmí pít alkohol, a požaduje víc hlídek strážníků v ulicích, a to zejména v noci. Řekl to dnes ČTK. Jeho návrh projedná pondělní zastupitelstvo. Primátor Jan Nadrchal (ANO) řekl, že Pardubice patří k nejbezpečnějším městům v republice.

"Po nástupu nového ředitele městské policie nastala nová pravidla, je víc hlídek v okrajových částech Pardubic, máme na to statistiky. Pardubice stále platí za jedno z nejbezpečnějších měst. Snažíme se personálně posílit městskou policii, na tom se pracuje," řekl Nadrchal.

Veřejný prostor je podle Štěpánka pro všechny lidi. "Je to náramně jednoduché, chci, aby ve veřejném prostranství byl pořádek, slušná mluva a aby se lidé nemuseli bát, že tam bude někdo žebrat, že je někdo přepadne. Že nebudou muset poslouchat vulgární mluvu od zletilých a nezletilých. Že se nebudou muset dívat, jak se někdo pere, jak je ožralý," řekl Štěpánek.

V návrhu proto starosta požaduje, aby vulgarismy, výhrůžky a jiné agresivní projevy byly porušením vyhlášky o veřejném pořádku. O tom, jak vulgárně mluví například mladí lidé, psal v červnovém zpravodaji. Nechce také, aby lidé rozdělávali ohýnky jinde než na veřejných místech pro grilování. Štěpánka trápí podnapilí lidé, kteří usnou na veřejných místech nebo tam močí. Podle něj opakovaně lidé žebrají nátlakovým způsobem a jejich chování je agresivní.

"Jedná se o preventivní i represivní nástroj, který umožní městské policii efektivně reagovat na situace, které ohrožují komfort a bezpečnost veřejnosti," řekl Štěpánek. Situaci by mohlo zlepšit to, že zákaz pití alkoholu by platil na pěších zónách, blízko škol a školek, dodal.

V jednom usnesení žádá vyšší počet kontrolních hlídek a preventivní činnost městské policie v lokalitách, kde se opakovaně porušuje veřejný pořádek. V druhém doporučuje odboru sociálních věcí, aby víc spolupracoval s neziskovým sektorem a aby společně řešily problémové chování některých lidí.

"Víťa (Štěpánek) má možná pocit, že u něj na Dubině se situace zhoršuje. Měl potřebu zpřísnit věci. Pokud se prověří stávající lokality, prověří některé úpravy vyhlášky a případně se k nim něco přidá, není to nic proti ničemu," řekl opoziční zastupitel Petr Kvaš (ODS), který dřív městské policii velel a stále u ní pracuje.