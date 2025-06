Konec už po měsíci? Domi Alagia se prý rozešla se Spicy Pájou

20. 6. 2025 – 7:10 | Magazín | Jana Strážníková

Co přesně se děje s populárním párem? Objevily se jisté indicie, které by mohly znamenat krizi.

Kdyby se tenhle drb ukázal jako pravdivý, trval by vztah vítěze letošního Survivoru Pavla Tótha a populární influencerky Domi Alagii sotva měsíc.

Nejdřív se spekulovalo, že k sobě začínají mít nějak podezřele blízko, když si spolu vyšli na Matějskou a podobně. V tu dobu se ještě oba zdržovali komentářů, ale koncem května už se přestali držet zpátky a měli se k sobě se vší parádou.

A nyní? Nový déšť spekulací, tentokrát ale o možném rozchodu. A může za to pavlač digitálního věku: Instagram. Pavel tam totiž přestal Domi sledovat a k nalezení najednou nejsou ani jejich společné fotky.

Navíc to vypadá, že na plánovanou dovolenou s přáteli odjel Pavel sám bez přítelkyně, což by se tak nějak dalo pochopit po letech vztahu, ale po měsíci, kdy by se oba ještě měli topit v nově zažehnuté vášni, to působí poměrně zvláštně.

Pavel ještě k tomu vyrazil sám také na galavečer Oktagonu 72, což spekulace jen posílilo.

Jak jsou na tom s Domi doopravdy, ale zatím nevíme. Pavel později začal Domi na Instagramu zase sledovat, takže se stejně dobře může jednat o bouři ve sklenici vody.