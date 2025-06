Aurora předpoví budoucnost: Revoluce v počasí, která může zachraňovat životy

20. 6. 2025 – 6:44 | Zpravodajství | Alex Vávra

Nový model umělé inteligence s názvem Aurora mění způsob, jak předpovídáme počasí i přírodní katastrofy. Je rychlejší, dostupnější a univerzálnější než tradiční systémy – a může pomoci všude tam, kde jde o čas, životy a klima.

Extrémní počasí se stává běžnou součástí života. Jeden den sucho, druhý den přívalový déšť. V Evropě přibývá ničivých povodní, jinde se zvedají oceánské bouře nebo hoří lesy, které dřív nikdy nehořely. S tím, jak se klima mění, roste i potřeba vědět, co nás čeká – a vědět to včas. Jenže klasické předpovědní systémy už narážejí na své limity. Jsou pomalé, drahé a náročné na techniku i lidi. Do této situace vstupuje Aurora – nový model umělé inteligence, který slibuje revoluci v tom, jak se předpovídá počasí, katastrofy i dopady změny klimatu.

Aurora není jen další experimentální nástroj v laboratoři. Tento systém už běží ve skutečném provozu – například v jednom z největších evropských meteorologických center. A i když byla teprve nedávno oficiálně představena, její vývoj běžel roky. Vědci ji natrénovali na více než milionu hodin dat z různých přírodních systémů. To znamená, že už „viděla“ nespočet bouří, vln veder, oceánských proudů nebo změn atmosférického tlaku. Díky tomu se dokáže učit z minulosti a velmi rychle předpovědět, co se bude dít dál.

Od vln po vítr: Co všechno Aurora zvládne

Aurora je výjimečná tím, že není zaměřená jen na počasí. Jde o všestranný nástroj, který lze upravit pro široké spektrum situací. Může sloužit k odhadu kvality vzduchu ve městech, výšky mořských vln na pobřeží, šíření lesních požárů, rizika záplav, ale i k předpovědi výnosů v zemědělství nebo produkce solární a větrné energie. To všechno z jednoho modelu – stačí ho nasměrovat na správná data.

Například větrná farma může použít Auroru k odhadu, kolik elektřiny vyrobí v příštích dnech. Záchranáři v oblasti ohrožené lesními požáry zase mohou pomocí Aurory zjistit, jak rychle a kam by se mohl požár šířit. A města mohou díky modelu plánovat, jak reagovat na znečištění ovzduší nebo blížící se přívalové deště. To nejzajímavější je ale rychlost. Zatímco tradiční modely potřebují hodiny, než zpracují data a vypočítají předpověď, Aurora to zvládne za pár vteřin. Navíc ji není potřeba znovu a znovu učit – základní trénink má za sebou. Vše, co potřebuje, je konkrétní úkol a nějaká doplňující data. Model je dostupný zdarma a otevřeně – kdokoli ho může použít nebo si ho přizpůsobit na míru.

Malé týmy, velké možnosti

Jedním z hlavních přínosů Aurory je její dostupnost. Tradiční předpovědní modely vyžadují superpočítače a rozsáhlé týmy odborníků. To si může dovolit jen hrstka největších institucí na světě. Aurora ale dokáže fungovat i na běžně dostupném hardwaru. Podle výzkumnice Any Lucic z Amsterdamské univerzity zvládne to, co dřív trvalo roky, dnes malý tým vyřešit během několika týdnů. Právě to může být klíčové pro země globálního Jihu, menší meteorologické služby nebo univerzitní výzkumné týmy, které nemají přístup k drahým technologiím.

Autoři modelu ale upozorňují, že ačkoliv Aurora dokáže předpovědět leccos, stále potřebuje kontrolu člověka. Umělá inteligence totiž nezná fyzikální zákony – pouze hledá vzory v datech. A někdy může vytvořit předpověď, která působí logicky, ale s realitou nemá nic společného. Proto je potřeba, aby výsledky vždy posoudil odborník a porovnal je s dalšími zdroji.

Přesto ale vědci věří, že podobné nástroje mohou změnit způsob, jak se svět připravuje na extrémní počasí. Místo chaotické reakce na katastrofy by bylo možné plánovat dopředu, lépe chránit ohrožené oblasti i lidské životy. A hlavně – zapojit do toho celý svět, ne jen ty nejbohatší státy. Aurora ukazuje, že kombinace vědy, dat a chytré technologie může přinést praktická řešení v době, kdy je každý den bez předchozího varování riskem. Pokud se tedy bude počasí chovat čím dál nevyzpytatelněji, možná už brzy budeme spoléhati nejen na meteorology, ale i na inteligentní algoritmus, který vidí za obzor – doslova i obrazně.