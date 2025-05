Starosta Řeporyjí Novotný v dalším průšvihu: Oblíbená moderátorka ho poslala do exekuce

15. 5. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Jako by snad nestačily tři měsíce natvrdo, moderátorka Kristelová poslala na starostu Novotného ještě exekutory.

Stránkami novin nedávno proběhla zpráva, že nechvalně proslulý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný půjde na tři měsíce sedět, protože se dopouštěl přestupků v podmínce. A není to jediná rána na jeho hlavu, protože se ještě k tomu bude muset popasovat s exekucí. Za kterou si ale, nutno dodat, může jen a pouze on sám.

Vymahače na něj povolala Kateřina Kristelová, moderátorka, která má s prostořekým svérázem dlouholeté spory. Spory, které vyhrává, nutno dodat, a Novotný jí proto dluží více než čtvrt milionu korun za prohraný soud a náklady na právníky.

Jenže, jak všichni dobře víme, Novotný se s respektem k soudním rozhodnutím zrovna dvakrát nezatěžuje. Ačkoliv měl dlužnou částku nařízeno zaplatit do tří dnů od doručení rozhodnutí, ani po měsíci neuhradil nic. A jelikož má celou věc evidentně na háku, nedodal a nezveřejnil ani přikázanou omluvu za šikanu.

Na háku ale rozhodně nic nemá poškozená Kristelová, která po měsíci čekání na své zadostiučinění sáhla po radikálním kroku: Dluh bude vymáhat exekučně.

„Pavel Novotný je ode dneška oficiálně v exekuci. Měl dle pravomocného rozsudku zaplatit do třech dnů od jeho doručení 250 000 korun plus náklady na právní zastoupení za všechny stupně soudního jednání. Do dnešního dne tak neučinil. A to ani po takřka měsíční lhůtě. Nedodal a především ani nezveřejnil omluvy v takovém znění a způsobem jak mu nakazuje rozsudek,“ napsala Kristelová na sociálních sítích.