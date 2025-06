Stanjura tahá za kratší konec: V kase zbylo jen 88 milionů

13. 6. 2025 – 12:26 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Vláda premiéra Fialy čelí další rozpočtové polízanici. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) totiž už téměř vyčerpal veškerou rezervu určenou pro krizové situace. Z původních 7,9 miliardy korun zbyl ve státní kase směšný zbytek – pouhých 88 milionů. A to přitom ještě není ani polovina roku. Podle Národní rozpočtové rady jsou příjmy výrazně nadhodnocené a výdaje podceněné. A co hůř – příští roky nevypadají o nic lépe.

Povolenky nevynesou ani polovinu

Hlavní rána přichází z evropského trhu s emisními povolenkami. Rozpočet počítal s výnosem 30 miliard korun, ale podle aktuálního vývoje to bude maximálně 14 miliard. Evropská komise totiž na konci května rozhodla o stažení části povolenek do tzv. rezervy tržní stability. To znamená, že Česko dostane k prodeji méně emisních povolenek, a tím pádem výrazně klesnou příjmy.

Tato změna navíc neovlivní jen letošek. Snížený objem emisních povolenek bude platit až do srpna 2026, což znamená trvalejší propad příjmů státního rozpočtu z této položky. A další rány na příjmové straně mohou brzy následovat.

Rozpočtová rezerva? Prakticky nulová

Už nyní stát v podstatě nemá žádné peníze pro případ nenadálých výdajů. Z původní rezervy 7,9 miliardy korun zůstalo pouhých 88 milionů. Důvod? Šest miliard bylo převedeno na podporu obnovitelných zdrojů energie, kde se ukázalo, že výdaje byly podceněné. Ačkoli na tento problém odborníci dlouhodobě upozorňovali, vláda řešila situaci až dodatečně – a právě na úkor rezervy.

Podle Národní rozpočtové rady je tento stav alarmující. Vláda totiž nebude mít prostor reagovat na přírodní katastrofy, ekonomické otřesy nebo další výdaje, které nejsou ve stávajícím rozpočtu předvídané. A tím to nekončí. Finance chybí i na mzdy nepedagogických pracovníků ve školách. Plánovaný přesun financování na obce a kraje byl odložen, ale peníze se zatím nikde v rozpočtu nenašly.

Armáda vs. ostatní: Komu zůstane černý Petr?

Zatímco peníze na školství nebo krize chybějí, výdaje na obranu porostou. A to pořádně. Podle odhadů rozpočtové rady může zvýšené financování armády v roce 2028 zatížit rozpočet o dalších 125 miliard korun. Část těchto výdajů sice nebude spadat pod výdajové limity, ale strukturální deficit přesto naroste a od roku 2027 přesáhne hranici povolenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Experti varují, že bez dalších tvrdých kroků se Česko s rozpočtem dostane do ještě hlubší nerovnováhy. Konsolidace je nevyhnutelná – ať už ji provede současná vláda, nebo ta příští.

Zatímco příjmy z daní rostou, rekordní schodek se blíží. Ke konci května činil deficit 170,5 miliardy korun. Vzhledem k vývoji příjmů a výdajů je ale čím dál jasnější, že plánovaných 241 miliard nebude konečnou cifrou. A jestli stát nenajde rychlé řešení, bude to ještě bolet.