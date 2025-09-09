Štamgasti v šoku: Pivo zdraží víc, než Prazdroj sliboval
9. 9. 2025 – 14:12 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Češi čekali drobné haléře, realita jsou celé koruny. Plzeňský Prazdroj od října navýší ceny části čepovaných i balených piv. Oficiálně se hovoří o průměrném zdražení 68 haléřů na půllitr, jenže v cenících, které nyní dorazily hospodským, jsou skoky i o dvě koruny. To vyvolává mezi hostinskými rozhořčení a obavy z reakcí hostů.
Dvě koruny navíc? Na vesnici těžko vysvětlitelné
„Z médií jsme slyšeli o šedesáti osmi haléřích. To znělo fér, tak jsme čekali, že to zákazníci pochopí. Ale realita je jiná,“ říká majitel hospody z Moravskoslezského kraje.
Jeho šok přišel, když otevřel nový ceník. Pivo Radegast podražilo rovnou o dvě koruny s DPH, což je na venkově, kde lidé hlídají každou korunu, jen těžko obhajitelné. Podobně vzrostly ceny i u některých dalších piv – například ochucené pivo Pomelo grep zdražilo o korunu. „Nakonec to vypadá, že zase my hospodští budeme za zloděje, co si chtějí jen přilepšit,“ stěžuje si hostinský.
Vesnické hospody v ohrožení
Zatímco velké restaurace ve městech zdražení zvládnou, malé venkovské hospody balancují na hraně. „U nás lidé nejsou zvyklí platit tolik. Už změna DPH z 10 na 21 procent byla velký zásah. Teď musíme promyslet, jestli zvýšíme ceny o celé dvě koruny, nebo méně a rozdíl zaplatíme ze svého,“ popisuje situaci další provozovatel.
Podle nového ceníku se navýšení dotkne například sudového Gambrinusu, který stoupne o 50 haléřů, zatímco celé portfolio Radegastu podražilo o dvě koruny. U Velkopopovického Kozla jde většinou o padesátihaléřové úpravy, tmavý ležák a sudový Birell však zdraží o korunu. Milovníci plzeňského ležáku Pilsner Urquell ale mohou zůstat v klidu – jeho cena se nemění.
Prazdroj se hájí: Jde jen o průměry
Mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář zdůrazňuje, že pivovar vždy uvádí průměrné navýšení, nikoli jednotlivé položky. „Portfolio je příliš široké. Proto jsme komunikovali průměr 68 haléřů. Některé položky nezdražily vůbec, jiné o padesátník či korunu, Radegast pak o dvě koruny,“ vysvětluje.
Podle něj za zdražením stojí vyšší ceny dopravy, obalů a také daňové změny. Nejvíce podražily plechovky a poplatky za jejich likvidaci. „Část zvýšených nákladů přebíráme sami, nepromítáme vše do cen,“ dodává Kovář.
Pivovar se odvolává i na své investice do kvality a podpory hospod. Jen loni prý šlo do modernizace a podpory více než 1,6 miliardy korun. Majitelé venkovských hospod ale zůstávají skeptičtí. „Není fér, když se v médiích mluví o haléřích a my pak musíme zdražovat o celé koruny. Hosté to vidí jinak,“ shrnuje majitel hospody.