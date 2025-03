Spory se Soukupem si vybraly krutou daň. Ztrápená Agáta Hanychová musela k psychologovi

Známá influencerka a modelka přiznala, že byť se při kontaktu s veřejností snaží vypadat nad věcí, dlouhodobé spory ruinují její psychiku. Nakonec musel pomoct až odborník.

Rozchod, který si za rámeček nedá nikdo. Tak vypadá situace, se kterou se musí potýkat známá influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová a její bývalý partner Jaromír Soukup. A to ani nemusíme zmiňovat relativně nedávnou aféru ohledně bitky bývalého Agátina partnera se současným, stačí, že se bývalí partneři nekonečné měsíce tahali po soudech a přeli se o péči o dceru.

Přidejte tlak ze strany zbytku rodiny, vyostřenou životní situaci a je zaděláno na prvotřídní zoufalství. Agáta to přiznala ve svém podcastu: „Psychologa jsem musela vyhledat po tom, co jsem měla soudy se svým expartnerem. To jsem si opravdu řekla, že už je toho na mě moc a dále nemůžu. Řekla jsem si, že to potřebuji na někoho přehodit a i ta psycholožka mi řekla, že jsem tam měla být už deset let,“ prohlásila.

„Chodila jsem opravdu intenzivně asi čtyři měsíce, teď už nechodím. Ale v jednu chvíli jsem potřebovala pomoci a nemít to v sobě. Myslím si, že je důležité si říci o tu pomoc. Psychologa jsem měla, aby mi pomohl,“ dodala.

Závěrem ještě přidala bohužel stále ještě potřebnou osvětu, totiž názor, že vyhledat pomoc s duševním zdravím není jiné než jít k doktorovi třeba s chřipkou: „Myslím si, že je to úplně stejné, jako když vás bolí zub. Přeci ho také neléčíte tím, že berete prášky proti bolesti, ale jdete k zubaři. Když vám je psychicky špatně, tak vyhledejte tu pomoc,“ radí Agáta. A s takovou radou se opravdu dá ztotožnit.