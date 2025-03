Manžel Dominiky Gottové na dně: Bez peněz a na vozíku

Pár nadále neprožívá své nejlepší období a problémům jako by snad nikdy nemělo být konce.

Timo Tolkki má, kulantně řečeno, dlouhodobě pokažený večer. Kdysi úspěšnému kytaristovi pomalu táhne na 60 a trable číhají, kam se jen podívá: Kvůli zdravotním problémům musel zrušit plánované turné, místo toho je upoután na invalidní vozík a budoucnost je nejistá.

Úspěšná kariéra

Timo Tolkki se kdysi těšil úspěchu za úspěchem: První album vydal již v roce 1994 jako sólový umělec, ale působil také v několika metalových kapelách, například Stratovarius. Prodal miliony nosičů a v roce 2011 se objevil i v seznamu prestižního magazínu Guitar World mezi padesáti nejrychlejšími kytaristy světa.

A bylo to právě v době, kdy byl na nejvyšším vrcholu kariéry, kdy se seznámil s Dominikou Gottovou, dcerou legendárního Karla Gotta. Vztah vypadal slibně, nabíral obrátky, Timo se dokonce spřátelil s Karlem, v němž spatřoval inspiraci a motivaci pokračovat v hudební kariéře.

Sešup

Jak už to tak bývá, manželství Tima a Dominiky se neobešlo bez problémů. Timo trpěl maniodepresivní psychózou, kvůli čemuž se pár v roce 2015 rozešel. Trvalo to jen chvíli, dali se pak zase dohromady, ale následovaly už jenom krize: Po smrti Karla Gotta upadl Timo do dalších depresí a přestal vydělávat. K tomu si ještě bůhvíjak pořídil milenku, což se nakonec provalilo a chystal se rozvod. Pár se k sobě po chvíli opět vrátil, ale problémy nikam magicky nezmizely.

A jako by to snad nebylo málo, ozvalo se ještě zdraví. Timo na Facebooku přiznal, že trpí cukrovkou 2. typu, kvůli čemuž nemůže pořádně chodit. Pokusil se pokračovat v práci, ale po několika pádech a nepříjemných situacích musel nakonec na vozík a smířit se s mrazivou výhlidkou do budoucna: Plánované turné, které mělo páru vytrhnout finanční trn z paty, bude muset zrušit.

„Je mi to líto, ale turné nezvládnu,“ napsal smutně na svém profilu a připojil fotografii s invalidním vozíkem.

A zrovna finance jsou věc, která oba pálí už dlouhodobě. Nedávno se stěhovali do nového domu, což je ale dostalo na mizinu a podle všeho dluží na nájemném nějakých sto tisíc korun. Jinak řečeno, docela reálně jim hrozí, že prostě a dobře skončí na ulici.