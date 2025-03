Svůdná hvězda Ulice na OnlyFans? Patricie Pagáčová má jasno

Svůdnější fotce se nebrání, ale placená platforma plná sprosťáren půvabnou Patricii nikterak neláká.

Překrásná Patricie Pagáčová září nejen v mnoha českých seriálech (známe ji z Ulice, Specialistů i Jedné rodiny), ale zamotat hlavu dovede i na svých sociálních sítích.

Na Instagramu má mimochodem přes 600 tisíc sledujících, což je číslo, o kterém si celá řada polonahých slečen může jen nechat zdát. Patricie však však nikdy neměla zapotřebí prvoplánově provokovat tělem. Dokázala to třeba již před několika měsíci, kdy představila novou sérii fotek inspirovanou módou osmdesátých let. Na jejím retro kompletu by jeden oči nechal a Patricie se přitom vůbec nemusela svlékat či výměnou za pozornost nabízet svou důstojnost.

A nic takového se zjevně nechystá ani po nejnovější fotce, kterou Patricie vystavila na debatované platformě. Jak můžete posoudit sami, jedná se o cudný, ale přitom elegantně provokativní snímek z postele s knihou:

Herečce se za pěknou fotku samozřejmě dostalo příslušného množství chvály, ale některé vilné pánské mysli se nedokázaly zbavit potřeby něčeho ostřejšího a v komentářích padlo několik návrhů, jestli by Patricie náhodou nechtěla zamířit na OnlyFans.

"To nehrozí," utnula Patricie jedno snění. "Určitě ne," zatnula tipec dalšímu.