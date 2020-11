Hokejové MS v Bělorusku si lze jen těžko představit, zřejmě se přesune do Ruska

Kvůli politické situaci v zemi zřejmě Bělorusko napřesrok přijde o spolupořadatelství hokejového mistrovství světa. Mezinárodní federace IIHF se pravděpodobně chystá přesunout část turnaje do Ruska, druhým hostitelem šampionátu bude Lotyšsko.

Mistrovství světa je naplánováno na 21. května až 6. června příštího roku, v běloruské části turnaje má hrát i česká reprezentace. Letošní šampionát ve Švýcarsku byl kvůli koronavirové pandemii zrušen.

Situací v Bělorusku se vedení IIHF zabývalo tento týden. Kromě násilného potlačování protestů proti režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka dělá federaci starosti také šíření koronaviru v zemi. Už v srpnu lotyšský premiér Krišjánis Kariňš prohlásil, že si organizaci MS se svým jižním sousedem aktuálně nedovede představit.

"Za normálních okolností by bylo v současné chvíli nereálné, aby Bělorusko a Lotyšsko byly ve stavu pořádat společně mistrovství světa," uvedl před pár dny šéf hokejové federace René Fasel. "Musíme mít jistotu, že se šampionát uskuteční bezpečně a zodpovědně, pro všechny," dodal.

Podobně se nyní vyjádřil i viceprezident IIHF Kalervo Kummola. "Všichni jsou znepokojeni současnou situací. Musíme si být stoprocentně jistí, že turnaj bude možné bezpečně uspořádat. A s koronavirem je to velmi špatné," řekl finský funkcionář s tím, že federace si nechala vypracovat podklady od expertů.

"Zaměřili jsme se na bezpečnost a situaci s koronavirem, o ostatních aspektech jsme nemluvili," podotkl Kummola. Podle něj musí IIHF o dějišti MS rozhodnout nejpozději do začátku ledna. "Kdyby se mělo mistrovství světa konat nyní, nešlo by to," řekl druhý muž světového hokeje s tím, že momentálně neexistuje oficiálně žádná alternativa. I proto, že není jasné, zda se zápasy budou hrát i za přítomnosti diváků.

I to by mohl být důvod, proč MS přesunout. V Rusku totiž fanoušci na stadiony v omezeném počtu mohou. "Děje se něco nepochopitelného. Potřebujeme šampionát bez diváků? I to je jedno z témat. A pokud máme peníze navíc, musíme to zkusit. Musíme zvážit klady a zápory," uvedl bývalý hokejový obránce a člen Státní dumy Vjačeslav Fetisov pro web Sport24.

Teoreticky by se šampionát mohl konat jen v Lotyšsku. Podle ruských médií ale v Rize v současnosti není druhá aréna, kde by se mohlo hrát. Lotyšsko by k uspořádání celého turnaje údajně potřebovalo dalších pět milionů dolarů, které nemá.

Navíc šéf běloruské hokejové federace Dmitrij Baskov je podezřelý z podílu na vraždě, což může být podle webu sports.ru pro IIHF velký problém.

V minulých týdnech se objevily i zprávy, že by šampionát v Bělorusku mohlo bojkotovat například Švédsko. Obchodní sankce na Bělorusko v minulých týdnech uvalila Kanada a Velká Británie. "Už jsem to řekl několikrát. Co se stane, když Finsko bojkotuje mistrovství světa? Pokud k tomu dojde, je pravděpodobné, že se do bojkotu zapojí více zemí," řekl Kummola televizní stanici Yle.

Problém s dějištěm turnaje připustil i prezident Českého hokeje Tomáš Král. "Pokud se řekne, že se mistrovství odehraje, ještě to neznamená, že tam všechny země přijedou. Nevíme, jak to tam bude vypadat. Jestli se bude střílet na ulicích, vážně nevím, jestli bych do Běloruska posílal hráče. Asi ne," řekl deníku Sport.