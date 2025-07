Spojené státy postavily v bažinách koncentrační tábor – a svět mlčí

Už samotné zřízení dočasného vězení pro migranty vzbudilo mnoho pozdvižených obočí. Současná vláda opět využila kličky v podobě exekutivních příkazů, vyhrazených pro stát v reálném ohrožení, aby mohla panovat spíše ve stylu monarchů, a zabavila okresem vlastněné letiště uprostřed bažin v oblasti Everglades na Floridě. Jde o území proslulé vysokými teplotami, výskytem nebezpečné fauny a celkově podmínkami nepříliš vhodnými pro experimentování s moderním vězeňstvím.

Narychlo zbudovaný tábor dostal od republikánského státního návladního Uthmeiera žertovný název "Alligator Alcatraz", a ještě během stavby se začaly prodávat turistické předměty s tematikou aligátorů a tábora. K tomu tu samozřejmě byly vtipy na téma, že případné uprchlíky sežerou aligátoři a hadi. Vzhledem k tomu, že zde mají být věznění lidé se už toto zdálo být bizarním výsměchem hodnotě lidského života, ale to nejhorší mělo ještě přijít.

Už od prvních dnů realizace stavby začala celá stavba nápadně připomínat laciné, nepromyšlené a životu nebezpečné koncentrační tábory (neplést s vyhlazovacími tábory). Základ tábora jsou totiž pouhé stany, které jsou umístěné na nově vybetonovanou podlahu. Následně jsou do nich nanesené prosté palandové postele a formálně je každý ze stanů rozdělený pletivem do klecí.

Celá stavba byla velice rychlá a vyvstávaly otázky, jak má tohle sloužit k dlouhodobému pobývání lidí, zvláště v oblasti, která je nebezpečná vysokým výskytem komárů, častým záplavám, a subtropickým nemocem, které nejsou v Everglades vzácné. Celkem se počítalo s tím, že tábor pojme 3 až 5 tisíc lidí.

Už brzy po zřízení se objevily zprávy o katastrofálním startu celé uspěchané operace. Záchody, kterých jejichž počet byl nedostatečný na zamýšlené množství lidí, nesplachovaly a z některých vytékaly fekálie. Chyběly hygienické potřeby. Ve stanech panovalo nesnesitelné horko a byly zamořeny hmyzem. Do postelí se dostala plíseň a v potravinách byli červi. Ve sprchách nebyla voda několik dnů a ostraha odmítá na noc zhasínat světla, což víc připomíná brutální výslechová zařízení než přechodný tábor pro odsun migrantů. Odpověď Trumpa a jeho administrativy byla jen „fake news“ nicméně se začaly objevovat oprávněné obavy z nelidského chování k zadrženým.

Pětice floridských zákonodárců chtěla tábor navštívit, ale guvernér Ron DeSantis jim nezákonně návštěvu zamítl. Po žalobě ale DeSantis musel uspořádat oficiální prohlídku a ta přinesla otřesná zjištění. Kongresmanka Debbie Wasserman Schultz ve své tiskové konferenci zjevně otřesená začala vypočítávat hrozné podmínky v táboře. „Tohle místo je PR výstřelek a bez diskuse tu trýzní lidské bytosti."

