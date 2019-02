Splňte podmínky, a zapůjčíme vám epopej, vzkázala Praha Moravskému Krumlovu

MAGAZÍN - Aktuality autor: šar

Praha půjčí Moravskému Krumlovu Slovanskou epopej Alfonse Muchy pouze v případě, že sežene peníze na opravu prostor, kde má být vystavena. Lhůtu má Krumlov do konce letošního dubna, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pro obrazy je podle Prahy nutné vytvořit vhodné podmínky, které zámek nyní nenabízí. Podle starosty Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) město přípravu výstavních prostor zajistí a garantované financování do termínu předloží. Praha dlouhodobě hledá místo, kde obrazy vystaví. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let.

