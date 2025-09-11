Soutěžícím nedal šanci. Libor Bouček ohromil v roli lovce: Lidé nechápali, co všechno věděl
11. 9. 2025 – 7:39 | Magazín | BS
Slavný moderátor se poprvé objevil v oblíbené soutěži Na lovu coby lovec a děly se velké věci.
Řekli byste to do něj? Jasně, z jakéhokoliv rozhovoru či veřejného vystupování je samozřejmě okamžitě jasné, že Libor Bouček rozhodně není žádný nevzdělanec. Ale čekali byste, že má až takovou bednu?
Všichni pochybovači nicméně mohou jen zmlknout a srazit podpatky, protože Libor si v roli žolíka celý pořad Na lovu prakticky namazal na chleba.
Jeho potenciál byl přitom jasný už od chvíle, co se v pořadu objevil jako soutěžící a výrazně vyčníval nad průměr. Nabídka stát se lovcem na sebe nenechala dlouho čekat.
Libor nicméně neměl žádnou protekci a musel absolvovat stejné testy jako ostatní lovci. Zvládl je prý s přehledem.
„Byl v nich skvělý. To ho legitimovalo, aby se lovcem opravdu mohl stát. Mám z toho obrovskou radost. Obdivuji ho za to, že je ochotný, jako tak známá osobnost, ukázat lidem, co ví a co neví. Zariskoval, ale po několika natočených dílech mohu říci, že je skvělý. Zároveň oceňuji pokoru, s jakou k této roli přistoupil,“ nemůže si novou spolupráci vynachválit kreativní producentka pořadu Veronika Mikysková pro TV Nova.
Libor při své první ostré akci neskrýval nervozitu: „Já tomu stále nevěřím, ale zjistil jsem, že už není cesty ven. V podstatě to tady vysedím a to, na čem sedím, začíná měnit skupenství,“ smál se.
Nakonec ale žádná nervozita nebyla potřeba, protože Libor sypal vědomosti, že by si i encyklopedie mohla jít stoupnout do kouta. Soutěžící neměli šanci.
Za impozantní výkon se pak na internetu začaly Liborovi klanět hotové davy. A oprávněně – zdá se, že do týmu lovců přibyl opravdu nebezpečný soupeř.