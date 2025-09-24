Soukup zažaloval Dopitu, k soudu nepřišel: "Nechci fotky s drogovým dealerem"
24. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Soud trval sotva čtvrthodinku a přišla k němu jen jedna strana.
„Já ho zažaloval, protože lže a zinscenoval neuvěřitelnou věc. Budeme mít spor s Dopitovou a Dopitou, za což jsem rád, protože s ním mám nevyřízené účty,“ hlásil nedávno podnikatel Jaromír Soukup v rámci placeného obsahu na své webové stránce.
Mluvil samozřejmě o soudním sporu s Miroslavem Dopitou, manželem jeho expřítelkyně Agáty Hanychové. Soukup podle všeho žaluje Dopitu kvůli výroku ohledně jejich loňské bitky.
Připomeňme, že pánové se servali na pozemku právě Agáty. Soukup tvrdí, že to na něj byla připravená léčka, Dopita zas, že bránil svou rodinu a domovní svobodu.
Rozsudek samozřejmě necháme na soudu. Ačkoliv není jasné, zda zrovna v tomto případě bude vůbec potřeba, protože na první sezení přišel jen Dopita, Soukup poslal právníka.
„Čekali jsme, ale nedočkali jsme se,“ smál se Dopita před vstupem do síně a ukazoval na hodinky.
Jednání nicméně trvalo asi patnáct minut: Právní zástupci obou stran se prakticky dohodli, že se pokusí najít smír mimosoudně a soud byl nato odložen o dva měsíce.
Uvidíme, zda se opravdu nakonec podaří najít nějakou společnou půdu. Pořád totiž hrozí, že jsou Soukup s Dopitou na sebe nabroušení až tak moc, že jeden, nebo druhý, možné smírné řešení odmítne.
„Kontaktoval jsem přímo pana žalobce, který mi řekl, že smírná varianta nepřipadá v úvahu,“ uvedl Dopitův advokát.
„My bychom byli rádi, pokud by šlo celou věc vyřídit smírně. I panu kolegovi jsme sdělili základní mantinely, kde si umíme ten smír představit,“ doplnil.
„Hovořil jsem teď před jednáními s právním zástupcem pana žalovaného. Také si myslím, že v tomto případě i s ohledem na předmět toho sporu a další soudní spory, které ať už přímo nepřímo s tím souvisejí, by toto smírné jednání bylo na místě. Chtěl bych v tomto směru požádat o poskytnutí nějaké lhůty, protože my jsme nyní převzali zastupování,“ reagoval Soukupův právník.
Sám Jaromír Soukup později pro magazín Expres nabídl vysvětlení, proč se neobtěžoval přijít osobně: „Průběh procesu je v rukou právníků. Snaha médií mne fotit s odsouzeným drogovým dealerem Dopitou mne nezajímá.“
„Jen bych poznamenal, že nejsem odsouzený drogový dealer. Rozsudek, za který jsem byl odsouzen na podmínku a peněžitý trest vám klidně zašlu. Jinak je to opět šíření nepravd zcela účelově,“ reagoval Dopita pro tentýž magazín.