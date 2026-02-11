Souček se díky 39. gólu stal nejlepším českým střelcem v historii Premier League
11. 2. 2026 – 0:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalista Tomáš Souček svým 39.gólem v anglické lize pomohl West Hamu k remíze 1:1 s Manchesterem United a zároveň se stal nejlepším českým střelcem v historii soutěže. Dosud se o první místo dělil s Patrikem Bergerem.
Součkova chvíle v utkání 26. kola Premier League přišla v 50. minutě. Český reprezentační záložník si naběhl před branku na Bowenovu přihrávku a zblízka skóroval. Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu. Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.
"Kladiváři" těsný náskok nakonec neudrželi, Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško. Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, navíc Nottingham odehrál o utkání méně.
Manchester natáhl sérii neporazitelnosti na devět ligových zápasů, minulé čtyři duely ale vyhrál. V tabulce zůstal čtvrtý o bod před Chelsea, která doma neudržela dvoubrankové vedení a s nováčkem z Leedsu jen remizovala 2:2.
Po necelé hodině hry vedla zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. "Blues" stejně jako Manchester United nenavázali na sérii čtyř výher. Leeds neprohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a od sestupového pásma ho dělí šest bodů.
Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Za hosty skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď "Kohoutů" se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato Newcastle opět odskočil po Ramseyho gólu. "Straky" zvítězily v Premier League po čtyřech zápasech a posunuly se na 10. místo neúplné tabulky. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol, na první sestupové místo má pětibodový náskok. Gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.
Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého dnešního soupeře, jemuž patří osmá pozice.