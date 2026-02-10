S Janou Brejchovou se bude moci veřejnost rozloučit 17. února v kině Lucerna
10. 2. 2026 – 19:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost, organizované rodinou, se uskuteční 17.února v kině Lucerna v Praze.
"Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy od 8:00 do 13:00," uvedla Brodská. Brejchová, která zářila v mnoha filmových rolích, zemřela v pátek ve věku 86 let po dlouhé nemoci.
Ministři kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) na vládě navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami, uvedla v pondělí mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná s tím, že chtějí s návrhem oslovit rodinu. Rodina ale rozloučení zorganizuje sama.
Ředitel kina Lucerna Filip Schauer ČTK řekl, že se nebude jednat o obřad. Nepočítá se tedy s umístěním rakve v kině. "Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové," uvedl Schauer. Pro rozloučení veřejnosti poslouží velký sál kina Lucerna. Další podrobnosti vyplynou z přání rodiny, doplnil.
Janu Brejchovou do svých filmů obsazovali přední režiséři od 60. let. Před kamerou stála ale už ve 13 letech, tedy v roce 1953. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Účinkovala ve stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen.
K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.
Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.
Pohřeb se státními poctami měl na podzim 2019 zpěvák Karel Gott, koncem roku 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí a někdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg, jehož rodina přijala nabídku státu na tuto formu posledního rozloučení krátce po jeho smrti. Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb, který se týká mimořádně významných osobností.