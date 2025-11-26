Muž se dva roky převlékal za mrtvou matku. Důvod vás šokuje!
26. 11. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Muž z italského Borgo Virgilio se měl po smrti své matky převlékat do jejích šatů, nosit paruku a make-up, aby dál pobíral její důchod. Případ, který vyšel najevo až po dvou letech, odhalila pozorná úřednice při pokusu o obnovení jejího občanského průkazu.
V severoitalské obci Borgo Virgilio u Mantovy se odehrál případ, který vzbudil pozornost celé země. Šestapadesátiletý nezaměstnaný bývalý zdravotník je vyšetřován kvůli podvodu a zatajení těla poté, co se měl po smrti své matky převlékat do jejích šatů, nosit paruku, make-up, šperky a napodobovat její hlas, aby mohl dál pobírat její důchod.
Jeho matka, Graziella Dall’Oglio, zemřela již v roce 2022 ve věku 82 let. Byla vdovou po lékaři a pobírala roční penzi okolo 53 tisíc eur. K tomu vlastnila tři nemovitosti, z jejichž pronájmu plynuly další příjmy. Pro syna byl tento finanční příjem zásadní – a podle všeho natolik, že se rozhodl její smrt zatajit. Tělo měl zabalit do prostěradel a spacáku a uložit ho v jednom z pokojů svého domu, kde leželo celé dva roky.
Podle italských médií muž věnoval svému maskování nebývalé úsilí. Nechal si ostříhat vlasy tak, aby připomínaly účes jeho matky, používal tmavě hnědou paruku, výraznou rtěnku, pudr, šperky a staromódní náušnice. Oblékal si její šaty, kabátky a sukně, lakoval si nehty a snažil se chodit shrbeně, aby působil starším dojmem. Při komunikaci s úřady se pokoušel hovořit jemným ženským hlasem, i když podle svědků mu občas unikly hlubší tóny.
Starosta města, Francesco Aporti, popsal, že úřednice na matrice pojala podezření ve chvíli, kdy muž přišel žádat o prodloužení občanského průkazu své matky. Osoba před ní nevypadala na osmdesát pět let: měla příliš silný krk, vrásky působily nepřirozeně a kůže na rukou neodpovídala věku seniorky. Pod líčidly byly viditelné stopy po vouscích. Právě tato nedůvěra byla prvním impulsem, který spustil řetězec událostí vedoucí k odhalení podvodu.
Odhalení podvodu a nález těla
K odhalení došlo, když muž přinesl žádost o obnovení občanského průkazu, což vyžaduje osobní přítomnost držitele dokumentu. A protože matka už několik let nežila, musel se za ni podle obvinění pokusit vydávat i fyzicky. Úřednice informovala nadřízené, kteří kontaktovali policii. Ta porovnala staré fotografie matky s podobou muže při návštěvě úřadu – rozdíly byly patrné na první pohled.
Muž byl předvolán na policejní stanici a tam souhlasil s domovní prohlídkou. Při ní vyšetřovatelé objevili v prádelně zabalené tělo ženy, které bylo podle prvních závěrů v pokročilém stavu vysušení. Zda jde skutečně o jeho matku, mají potvrdit expertní analýzy, přestože okolnosti tomu silně napovídají.
Okolnosti případu byly stále podivnější. Policie zjistila, že žena v posledních letech nenavštívila žádné zdravotnické zařízení, ačkoli dříve se pravidelně léčila. Podpisy na některých dokumentech se neshodovaly s těmi staršími. Na jiných papírech už syn vystupoval jako její zmocněnec. Sousedé uvedli, že ženu neviděli celé roky a předpokládali, že se odstěhovala k příbuzným nebo do pečovatelského zařízení.
Starosta Aporti označil celou událost za mimořádně smutnou, zdůraznil však, že nejde o případ vyloženě ojedinělý. V Itálii se už objevilo několik podobných kauz, například ve Veroně odhalili muž, který pět let ukrýval tělo své matky doma, aby mohl pobírat její důchod. Tyto případy podle odborníků ukazují nejen na ekonomické problémy některých lidí, ale i na sociální izolaci a rozpadající se rodinné vazby.
Šestapadesátiletý muž nyní čelí vyšetřování kvůli podvodu a zatajení těla. Policie bude zkoumat nejen jeho motivy, ale také to, jak mohl celý systém tak dlouho fungovat, aniž by si někdo všiml podezřelých okolností. Případ vyvolává debatu o důchodovém systému, kontrole dokumentů i o tom, jak snadno může v některých situacích dojít k podobnému zneužití.