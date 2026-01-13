"Šmejdi" změnili v roce 2026 taktiku. Místo nátlaku vtíravost, místo velkých částek drobné
13. 1. 2026 – 8:29 | Zprávy | Anna Pecena
Podvodníci změnili taktiku. V roce 2026 už nekřičí, netlačí a nenabízejí nesmysly. Mluví klidně, slušně a tváří se, že vám chtějí pomoct ušetřit. Právě proto jim mnoho seniorů naletí. Výsledkem nejsou statisíce pryč najednou, ale pomalé a nenápadné odčerpávání peněz, které bolí o to víc.
Už vás nestraší, ale uklidňují
Nový typ podvodníka se prezentuje jako poradce, administrátor smluv nebo zástupce firmy, se kterou už prý spolupracujete. Tvrdí, že jen kontroluje nastavení služeb, upozorňuje na chystané změny nebo „optimalizuje“ vaše platby. Všechno zní rozumně, bez spěchu a bez nátlaku.
Nejčastěji se zaměřují na energie, bankovní účty a pojištění. Argumentují tím, že stát něco mění, že končí výhodné období nebo že vám hrozí zdražení. Ve skutečnosti vás přimějí podepsat novou smlouvu, která je dlouhodobě nevýhodná a plná drobných poplatků.
Úspora, která stojí víc než původní stav
Velmi rozšířený trik roku 2026 je nabídka „kontroly přeplatků“. Volající tvrdí, že máte nárok na vrácení peněz, ale potřebuje ověřit údaje. Stačí potvrdit číslo účtu, datum narození nebo přihlášení do banky a peníze začnou mizet.
Podobně fungují i nabídky levnějších tarifů nebo výhodnějších účtů. Slíbí nižší měsíční platbu, ale už neřeknou, že přibudou nové služby, které nepotřebujete. Poplatky se schovají do inkasa a většina lidí si jich všimne až po měsících.
Největší ztráty vznikají nenápadně
Podvodníci už nejdou po velkých částkách najednou. Cílí na stovky korun měsíčně. 79 korun za správu, 119 korun za službu, kterou jste si nikdy neobjednali. Ročně to dělá tisíce a za několik let desetitisíce.
Právě proto je těžké si všimnout, že se něco děje. Platby vypadají oficiálně, chodí pravidelně a málokdo má sílu je rozplétat.
Jak se chránit
Nikdy nic neřešte po telefonu. Nenechte se nutit k rychlému rozhodnutí. Každou nabídku si ověřte u rodiny nebo nezávislé instituce. Skutečná úspora nikdy nevyžaduje okamžitý podpis.
Podle Policie České republiky a České obchodní inspekce počet těchto případů v roce 2026 výrazně roste. Obě instituce doporučují podezřelé nabídky hlásit a nebát se říct jasné ne.