Borhyová fascinuje elegancí i v zimních šatech: "Jste mega kočka," klaní se fanoušci
13. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Populární moderátorka nemusí jít zrovna do plavek, aby potěšila své sledující. V zimním oblečení jí to sekne jakbysmet.
Nezaměnitelná moderátorka Lucie Borhyová by, kdyby se snad rozhodla pověsit televizní práci na hřebík, se v pohodě uživila jako influencerka: Na sociálních sítích má za sebou početnou základnu fanoušků, kteří na svou oblíbenou zlatovlásku nedají dopustit.
Lucka si je samozřejmě hýčká, jak se sluší a patří: Zveřejňuje vtipná, zajímavá a občas docela sexy videa – určitě si vzpomenete na sérii plavkových a ručníkových fotek z letošního léta.
Ani v zimě ale nepřichází žádné příspěvkové sucho. Odhalené křivky sice musí počkat do dalšího léta, protože Lucka se zřejmě v Evě Decastelo či Taťáně Kuchařové nezhlédla a nahá do žádné ledové vody nepoleze. Ale to vůbec nevadí, protože vypadá skvěle i v zimním oblečení.
Elegantní, pohledná a s vytříbeným vkusem. To pak člověku mimořádně sekne i hnědý outfit, což je barva, kterou si ne úplně každý troufne zkoušet. Lucka si ji podrobila s nedbalou elegancí.
Při pohledu na nové fotky pak nelze než souhlasit s nadšenými výkřiky fanoušků: „V tom hnědým looku jste mega kočka,“ volá jedna ze sledujících.
A má naprostou pravdu.
