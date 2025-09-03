Nasazení Národní gardy při protestech v Los Angeles bylo podle soudu nelegální
3. 9. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa během protestů a protiimigračních razií v jižní Kalifornii bylo nezákonné.
Rozhodl o tom dnes federální soudce s tím, že jeho nařízení vstoupí v platnost 12. září, píše agentura AP. Podle agentury Reuters se očekává, že se Trumpova administrativa proti rozhodnutí soudu odvolá. Šéf Bílého domu dnes řekl, že Národní gardu vyšle i do Chicaga. Kalifornský guvernér Gavin Newsom verdikt soudu přivítal a uvedl, že Trump zase prohrál.
Soudce Charles Breyer rozhodl, že Trumpova administrativa porušila federální zákon vysláním vojáků jako ozbrojeného doprovodu federálních agentů při protiimigračních raziích. Stažení zbývajících asi 300 členů Národní gardy však nenařídil.
Podle soudce není pochyb o tom, že federální zaměstnanci mají být schopni vykonávat práci bez obav o svou bezpečnost, zároveň to není ale možné použít jako záminku k vyslání vojenských jednotek spolu s federálními agenty, kamkoli se vydají. Trumpova administrativa podle Breyera úmyslně porušila příslušný zákon, když vojáky využívala i k činnostem, které jim zakazovaly jejich vlastní výcvikové materiály.
Trump v červnu nařídil vyslání 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA. Rozhodnutí vyslat na místo gardisty vyvolalo napětí a odsouzení ze strany demokratů, podle nichž Trump jen využil vojáky k potlačení odporu proti své přísné protiimigrační politice. Případ zároveň rozvířil otázky ohledně rozsahu prezidentských pravomocí.
Kalifornie podala na Trumpovu administrativu žalobu s tím, že vojáci vyslaní v létě do Los Angeles porušovali zákon, který zakazuje využívání ozbrojených sil k prosazování místních zákonů. Právníci republikánské administrativy naopak argumentovali, že příslušný zákon se na případ nevztahuje, protože vojáci chránili federální úředníky, ale nevynucovali místní zákony. Trumpova administrativa zároveň tvrdí, že gardisté byli povoláni na základě pravomoci, která prezidentovi umožňuje je nasadit.
Demokratický guvernér Kalifornie Newsom, o němž se už teď mluví jako o jednom z možných kandidátů na prezidenta pro příští volby v roce 2028, na rozhodnutí soudu reagoval podle AP ve stylu amerického prezidenta, když na sociální síť X velkými písmeny napsal: "Donald Trump zase prohrál." Doplnil, že soudy souhlasí s tím, že "jeho militarizace našich ulic a použití armády proti americkým občanům jsou nelegální".
Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová soudce podle Reuters označila za ničemu a řekla, že rozhodnutí vyslat do Los Angeles gardy zachránilo město před "masovým chaosem".
Rozhodnutí přichází v době, kdy Trump opakovaně hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York. Gardu už prezident nasadil v rámci svého bezprecedentního převzetí dohledu nad vymáháním práva v hlavním městě Washingtonu, připomněla AP.
Rozhodnutí soudce Breyera se sice vztahuje jen na nasazení armády v Kalifornii, soudce ale poznamenal, že Trumpovy úvahy o vyslání vojáků do Chicaga a dalších měst jeho rozhodnutí podpořily. Navzdory tomu dnes Trump novinářům v Bílém domě řekl, že Národní gardu vyšle i do Chicaga. Zatím neupřesnil kdy.