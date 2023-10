Fico nadále odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, podle Kremlu to ale na konfliktu nic nezmění

Nový slovenský premiér Robert Fico odmítl zavedení dalších sankcí proti Rusku, pokud by poškodily Slovensko, jak ho podle něj poškodila většina dosavadních sankcí. Jako předseda vlády nehodlá podporovat poskytování vojenské pomoci Ukrajině, která se od loňska brání ruské vojenské invazi. Fico to dnes řekl před začátkem dvoudenního summitu lídrů členských zemí EU, kterého se zúčastní po středečním jmenování ministerským předsedou.

Podle lídra slovenské opozice Michala Šimečky by ale Fico měl na summitu EU podporovat všestrannou pomoc Ukrajině, jak to schválil příslušný výbor slovenského parlamentu, jehož stanoviska v záležitostech EU jsou pro vládu závazná.

Fico svými výroky o protiruských sankcích a odmítání vojenských dodávek na Ukrajinu setrval na svých názorech z období před zářijovými parlamentními volbami, které jeho strana Směr-sociální demokracie vyhrála. Ukrajinu Fico také označil za nejvíce zkorumpovanou zemi na světě.

„Nebudu hlasovat pro žádné sankce proti Rusku, pokud nebudou na stole analýzy dopadů na Slovensko. Pokud mají být takové sankce, které nás budou poškozovat, jak nás poškozovala většina sankcí, tak já nevidím žádný důvod podporovat byť jen odkazy,“ řekl Fico před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Dodal, že odkaz na další balík protiruských sankcí chtějí do závěru summitu EU prosadit pobaltské země.

Slovensko do nástupu Ficovy vlády patřilo k silným podporovatelům Ukrajiny, jíž pomáhalo i vojenskými dodávkami, a rovněž se řadilo k zastáncům protiruských sankcí.

„Jako předseda vlády budu podporovat nulovou vojenskou pomoc Ukrajině,“ uvedl Fico. Jeho postoj znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu.

Šimečka je předsedou liberálního hnutí Progresivní Slovensko, které je v zemi nejsilnější opoziční stranou. Šimečka upozornil, že Fico by měl dodržovat závazná stanoviska výboru pro evropské záležitosti slovenského parlamentu. „Když jsme tedy dnes ve výboru přijali stanovisko, že Slovensko podporuje ‚všestrannou pomoc Ukrajině‘, tak by se toho premiér měl držet. A ne říkat, že na summitu EU bude postupovat i tak po svém a že Slovensko vojenskou pomoc odmítá,“ uvedl Šimečka.

„Postoj mé vlády je, že okamžité zastavení vojenských operací je to nejlepší řešení, které pro Ukrajinu máme. Evropská unie by se měla změnit z dodavatele zbraní na mírotvorce,“ řekl Fico. Podle něj by bylo lepší, aby Ukrajina a Rusko dalších deset let jednaly, než aby se zabíjely. Zopakoval své stanovisko, že za nynějším konfliktem na Ukrajině stály dříve útoky ukrajinských fašistů na civilní obyvatelstvo ruské národnosti.

Za nerealistickou předseda slovenské vlády označil možnost, že se Rusko stáhne z anektovaného poloostrova Krym nebo z okupovaných oblastí východoukrajinských regionů. Naivní je podle něj představa, že se někomu podaří konvenčními zbraněmi zatlačit do kouta Rusko jako nukleární velmoc.

Ukrajina podle Fica není připravena na vstup do EU, ale z jeho vyjádření také vyplynulo, že Bratislava nehodlá blokovat zahájení přístupových rozhovorů o vstupu Kyjeva do unie. Slovenský premiér také zopakoval svůj odmítavý postoj vůči členství Ukrajiny v NATO.

Ještě před zahájením summitu se staronový slovenský premiér setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Na facebooku následně uvedl, že ji informoval, že „Slovensko bude mít ode dneška v Bruselu vlastní názor“ a že „nová slovenská vláda nebude vojensky podporovat Ukrajinu“ a soustředí se „pouze na humanitární pomoc“. Šéfka EK podle Fica uvedla, že respektuje „suverénní právo členských zemí vojensky podporovat, či nepodporovat Ukrajinu“.

URSULU VON DER LEYEN SOM INFORMOVAL, ŽE SLOVENSKO BUDE MAŤ OD DNES V BRUSELI VLASTNÝ NÁZOR Zasadnutiu Európskej rady... Zveřejnil(a) Robert Fico dne Čtvrtek 26. října 2023

Kreml: Záměr Slovenska zastavit vojenskou pomoc Ukrajině konflikt těžko změní

Záměr nové slovenské vlády zastavit vojenskou pomoc Ukrajině konflikt jen sotva změní, uvedl dnes mluvčí Kremlu. Slovensko podle něj sehrává jen minimální roli v dodávkách západních zbraní Kyjevu.

„Podíl Slovenska na dodávkách zbraní (Kyjevu) nebyl ve skutečnosti tak velký, a proto (rozhodnutí zastavit vojenskou pomoc Bratislavy) celý proces sotva ovlivní,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, než znovu obvinil Spojené státy, že svou pomocí Ukrajině přilévají olej do ohně.

„Hlavním hybatelem tohoto procesu vůbec není Kyjev, ale Spojené státy. Proto čím déle budou USA přilévat olej do ohně svými kroky, svou přímou angažovaností v konfliktu, tím déle bude pokračovat. Ale stejně to nebude schopno změnit chod událostí. Rusko dosáhne svých cílů,“ zdůraznil mluvčí Kremlu.

Komentátoři poukazují na to, že Ficův negativní postoj k vojenské pomoci Ukrajině by paradoxně mohl poškodit slovenské zbrojovky, které po hubených letech zažívají lepší časy právě kvůli oživení poptávky po jejich produkci v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Týká se to i vlajkové lodě slovenského zbrojního průmyslu, samohybných houfnic Zuzana 2. Ty se nyní pro Ukrajinu vyrábějí v rámci komerčního kontraktu.

Slovenská státní firma Konštrukta-Defence na začátku srpna předala Ukrajině další dva kusy samohybných houfnic Zuzana 2. Jsou to první dělostřelecké soupravy z celkem 16, jejichž výrobu financují Dánsko, Norsko a Německo. Podle tehdejšího vyjádření slovenského ministerstva obrany všechny slíbené slovenské houfnice Ukrajinci dostanou do konce roku 2024.