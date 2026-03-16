Šlechtičnu nechal bratranec zemřít na Ostrově démonů. To, co tam přežila, je neuvěřitelné
16. 3. 2026 – 15:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Francouzská šlechtična Marguerite de La Rocque měla žít život plný luxusu a pohodlí. Místo toho ji vlastní příbuzný nechal napospas smrti na pustém Ostrově démonů u pobřeží Kanady. Sama, těhotná a bez pomoci tam přežila více než dva roky v jednom z nejdramatičtějších příběhů přežití 16. století.
Představte si život plný bohatství, pohodlí a společenských večírků. A pak náhlý pád do naprosté samoty, kde každý den znamená boj o přežití. Přesně takový osud potkal francouzskou šlechtičnu Marguerite de La Rocque de Roberval, jejíž životní příběh patří k nejdramatičtějším příběhům přežití v historii. Z ženy zvyklé na luxus se během jediné plavby stala trosečnice, která musela přežít roky na pustém ostrově, kde postupně zemřeli všichni její blízcí.
Marguerite se narodila kolem roku 1515 ve Francii do bohaté šlechtické rodiny. Už v mladém věku vlastnila rozsáhlé pozemky v jižní Francii, zejména v oblasti Languedoc. Sdílela také velké majetky se svým bratrancem Jean-Françoisem de La Rocque de Roberval. Jako mladá žena žila bezstarostný život plný výsad, jaký si většina lidí tehdy nedokázala ani představit.
Roberval byl však mužem s velkými ambicemi. Mnozí ho považovali za společenského kariéristu, který si budoval kontakty s mocnými lidmi, aby se dostal co nejvýš. Jedním z jeho nejdůležitějších spojenců byl francouzský král František I. Díky tomuto vztahu byl Roberval jmenován generálním místodržitelem Nové Francie, území v Severní Americe, které dnes známe jako Kanadu. Doufal, že nová kolonie mu přinese slávu i obrovské bohatství.
V roce 1542 se Roberval vydal na výpravu do Nového světa. Tři lodě plné kolonistů, zvířat a zásob vypluly přes Atlantik vstříc nejisté budoucnosti. Na jedné z nich, lodi Valentine, cestovala i Marguerite. Dodnes není jasné, proč se mladá a bohatá šlechtična rozhodla podstoupit tak nebezpečnou cestu. Nikdo tehdy netušil, že tato výprava změní její život navždy.
Zakázaná láska a krutý trest
Během dlouhé plavby přes Atlantik se na palubě odehrál skandál, který otřásl celou výpravou. Marguerite se zamilovala do mladého muže z posádky. Jejich vztah nezůstal tajemstvím a brzy vyšlo najevo, že Marguerite čeká dítě. Pro Robervala to byla obrovská ostuda.
Podle některých historiků jednal ze vzteku a chtěl potrestat chování, které považoval za hanebné. Jiní věří, že jeho skutečným motivem byla chamtivost a touha získat její majetek. Ať už byl důvod jakýkoli, Roberval učinil rozhodnutí, které šokuje dodnes.
Nechal Marguerite vysadit na opuštěném místě známém jako Ostrov démonů. Spolu s ní byli na ostrově ponecháni její milenec a služebná Damienne. Ostrov měl děsivou pověst. Na starých mapách se objevoval jako místo obývané démony a divokými zvířaty, kde údajně mizely lodě i lidé. Trojice dostala jen minimum zásob. Pušku, střelný prach, několik nožů a Bibli. Na pustém ostrově našli jeskyni, která jim poskytla alespoň základní úkryt. Naděje na přežití však rychle mizela.
Nejprve zemřel Margueritin milenec. Krátce poté podlehla drsným podmínkám i služebná. Marguerite zůstala úplně sama, navíc těhotná. Porodila dítě, ale ani ono nepřežilo. Během krátké doby přišla o všechny, kteří s ní na ostrov dorazili. Z ženy zvyklé na pohodlí se stala osamělá bojovnice o přežití. Musela lovit, sbírat rostliny a hledat vodu. Jednou dokonce zastřelila medvěda a jeho kožešinu použila jako ochranu před chladem. Každý den byl zápasem o život.
Zázračná záchrana po letech samoty
Marguerite přežila na ostrově více než dva roky. Pak přišel okamžik, který změnil vše. Na obzoru spatřila loď. Okamžitě rozdělala oheň, aby vytvořila kouřový signál. Naštěstí šlo o francouzské rybáře, kteří si signálu všimli a připluli ke břehu.
Když vystoupili na ostrov, čekal je neuvěřitelný pohled. Na místě, kde by nikdo nečekal živého člověka, našli vyčerpanou ženu, která dokázala přežít roky úplně sama. V roce 1544 se Marguerite vrátila do Francie. Její příběh se rychle rozšířil a stal se senzací po celé Evropě. Z trosečnice se stala legenda.
Zbytek života strávila ve městě Nontron, kde založila školu pro dívky a vedla klidnější život. Nikdy nenapsala vlastní vyprávění o tom, co na ostrově prožila. Přesto její příběh přežil staletí díky kronikářům a spisovatelům.
Osud Marguerite de La Rocque je dodnes připomínkou neuvěřitelné lidské odolnosti. Z luxusního života se během několika dní propadla do světa samoty, hladu a nebezpečí. Přesto se nevzdala. A právě díky této nezdolné vůli přežila příběh, který by pro většinu lidí znamenal jistou smrt.