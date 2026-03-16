Přišel vám dopis o přepočtu důchodu? Pozor, může jít o trik
16. 3. 2026 – 14:32 | Zprávy | Anna Pecena
Mnoho seniorů v poslední době dostává dopisy nebo telefonáty, které slibují „výhodný přepočet důchodu“. Ve skutečnosti ale často nejde o pomoc, nýbrž o podvod. Úřady varují, že podobné praktiky mohou vést ke ztrátě peněz i osobních údajů.
Falešné dopisy slibují vyšší důchod
Na první pohled může takový dopis působit velmi důvěryhodně. Obsahuje úředně znějící text, někdy dokonce napodobuje grafiku státních institucí. V dopise se často píše, že senior může získat vyšší důchod díky „novému přepočtu“ nebo „kontrole odpracovaných let“.
Ve skutečnosti ale často nejde o žádnou státní službu. Podvodníci se někdy vydávají za pracovníky úřadů nebo tvrdí, že mají pověření provést kontrolu údajů potřebných pro výpočet důchodu. Jejich cílem je přimět lidi, aby poskytli osobní údaje nebo zaplatili za údajnou analýzu.
Podle upozornění úřadů mohou podvodníci působit velmi profesionálně. Často znají základní informace, například jméno nebo adresu. To může v lidech vyvolat dojem, že jde o skutečné úředníky. Ve skutečnosti ale mohou pouze zkoušet získat další citlivé informace nebo domluvit osobní schůzku.
Jak podvodníci postupují
Typický scénář bývá jednoduchý. Senior dostane dopis nebo telefonát s informací, že jeho důchod může být špatně vypočtený. Podvodník nabídne pomoc s přepočtem nebo kontrolou.
Následuje požadavek na zaplacení poplatku za „analýzu“, případně žádost o osobní údaje – například rodné číslo, číslo účtu nebo přístup do internetového bankovnictví.
Někdy se podvodníci snaží domluvit osobní návštěvu v domácnosti. Tvrdí, že potřebují zkontrolovat dokumenty nebo podepsat smlouvu. Ve skutečnosti ale může jít o pokus přimět člověka k podpisu nevýhodných dokumentů nebo k předání citlivých informací.
Na co si dát pozor
Odborníci upozorňují, že státní instituce podobné služby běžně nenabízejí prostřednictvím nevyžádaných dopisů nebo telefonátů. Pokud někdo tvrdí, že je „pověřen kontrolou důchodu“, je vhodné být velmi opatrný.
Základní pravidla ochrany jsou jednoduchá. Nikdy neposkytujte citlivé údaje neznámým lidem, neplaťte poplatky za neověřené služby a nepodepisujte dokumenty bez důkladného přečtení.
Pokud máte pochybnosti o dopisu nebo telefonátu, je nejlepší obrátit se přímo na oficiální úřad a ověřit si informace. Podvodníci totiž spoléhají hlavně na to, že lidé budou jednat rychle a bez ověření.
Podobné triky se objevují stále častěji a zaměřují se především na starší lidi. O to důležitější je být opatrný a nenechat se nachytat na sliby rychlého zvýšení důchodu.