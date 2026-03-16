16. 3. 2026 – 14:32 | Zprávy | Anna Pecena

Přišel vám dopis o přepočtu důchodu? Pozor, může jít o trik
podvodný dopis zdroj: AI DALL-e
Mnoho seniorů v poslední době dostává dopisy nebo telefonáty, které slibují „výhodný přepočet důchodu“. Ve skutečnosti ale často nejde o pomoc, nýbrž o podvod. Úřady varují, že podobné praktiky mohou vést ke ztrátě peněz i osobních údajů.

Falešné dopisy slibují vyšší důchod

Na první pohled může takový dopis působit velmi důvěryhodně. Obsahuje úředně znějící text, někdy dokonce napodobuje grafiku státních institucí. V dopise se často píše, že senior může získat vyšší důchod díky „novému přepočtu“ nebo „kontrole odpracovaných let“.

Ve skutečnosti ale často nejde o žádnou státní službu. Podvodníci se někdy vydávají za pracovníky úřadů nebo tvrdí, že mají pověření provést kontrolu údajů potřebných pro výpočet důchodu. Jejich cílem je přimět lidi, aby poskytli osobní údaje nebo zaplatili za údajnou analýzu.

Podle upozornění úřadů mohou podvodníci působit velmi profesionálně. Často znají základní informace, například jméno nebo adresu. To může v lidech vyvolat dojem, že jde o skutečné úředníky. Ve skutečnosti ale mohou pouze zkoušet získat další citlivé informace nebo domluvit osobní schůzku.

Jak podvodníci postupují

Typický scénář bývá jednoduchý. Senior dostane dopis nebo telefonát s informací, že jeho důchod může být špatně vypočtený. Podvodník nabídne pomoc s přepočtem nebo kontrolou.

Následuje požadavek na zaplacení poplatku za „analýzu“, případně žádost o osobní údaje – například rodné číslo, číslo účtu nebo přístup do internetového bankovnictví.

Někdy se podvodníci snaží domluvit osobní návštěvu v domácnosti. Tvrdí, že potřebují zkontrolovat dokumenty nebo podepsat smlouvu. Ve skutečnosti ale může jít o pokus přimět člověka k podpisu nevýhodných dokumentů nebo k předání citlivých informací.

Na co si dát pozor

Odborníci upozorňují, že státní instituce podobné služby běžně nenabízejí prostřednictvím nevyžádaných dopisů nebo telefonátů. Pokud někdo tvrdí, že je „pověřen kontrolou důchodu“, je vhodné být velmi opatrný.

Základní pravidla ochrany jsou jednoduchá. Nikdy neposkytujte citlivé údaje neznámým lidem, neplaťte poplatky za neověřené služby a nepodepisujte dokumenty bez důkladného přečtení.

Pokud máte pochybnosti o dopisu nebo telefonátu, je nejlepší obrátit se přímo na oficiální úřad a ověřit si informace. Podvodníci totiž spoléhají hlavně na to, že lidé budou jednat rychle a bez ověření.

Podobné triky se objevují stále častěji a zaměřují se především na starší lidi. O to důležitější je být opatrný a nenechat se nachytat na sliby rychlého zvýšení důchodu.

důchod podvod peníze senior senioři šmejdi
Zdroje:
čt24, podnikatel.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Lego šokovalo svět hraček novým konceptem. Bude tohle mít úspěch?

Následující článek

Šlechtičnu nechal bratranec zemřít na Ostrově démonů. To, co tam přežila, je neuvěřitelné

Nejnovější články