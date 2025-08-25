Slavný zpěvák: "Jsem rád, že vás mám, Mikulove!" Byl přitom v úplně jiném městě
25. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Příliš mnoho koncertů a příliš mnoho měst. To se pak člověk holt někdy splete.
Oblíbený zpěvák Marek Ztracený je uprostřed pořádné šňůry koncertů: Absolvuje totiž zrovna svou Zpátky tour, během níž koncertuje v celé řadě českých a moravských měst.
Těch je ale tolik, že už se občas prostě trochu pletou. Marek to názorně předvedl, když poděkoval jinému městu, než kde zrovna hrál.
„Jsem rád, že vás mám, Mikulove!“ halasil na úvod svého slavného hitu Jsem rád, že tě mám.
Což by byla fajn personalizace písně pro publikum, které vážilo cestu se na zpěváka podívat... Až na to, že Ztracený zrovna koncertoval ve Slavkově.
Vzápětí si to uvědomil: „Slibuju, že už se to nikdy nebude opakovat!“ smál se na pódiu a prosil lidi, jestli by náhodou nechtěli smazat videa z telefonů, aby se na slabší moment mohlo v klidu zapomenout.
„Jen já dokážu hrát na dvou místech najednou. Chtěl bych se veřejně omluvit, jak všem ze Slavkova a Mikulova, tak i mému učiteli zeměpisu. Každopádně jsem rád, že vás mám,“ omluvil se pak ještě jednou na sítích po koncertě.
Z vtipného zádrhelu nikdo nedělá drama a publikum i fanoušci vzali situaci s humorem.
Marek měl nicméně docela štěstí: Podobně se seknout někde v městě, kde jsou na to hákliví, mohl z toho být pořádný problém. Představte si například takový Trutnov a Turnov...