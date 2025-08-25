Dnes je pondělí 25. srpna 2025., Svátek má Radim
25. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Nová úroveň bizáru: Polonahá režisérka Toulová vyrazila mezi lidi s jídlem ve vlasech
zdroj: Profimedia.cz
Režisérka ozdobila vrkoče jednohubkami a směle vyrazila do společnosti.

Když přijde na přetřes extra plodná režisérka Eva Toulová, je už prakticky automaticky dané, že se nebudeme bavit o normálním oblečení či decentním vystupování.

Ono v principu na avantgardě opravdu není nic špatného, jenže Eva občas nemívá úplně šťastnou ruku a zhruba každý druhý ohoz, který navlékne do společnosti, by snesl debatu o hranicích vkusu.

Vzpomeňme třeba na podprsenku z umělých vlasů, v níž přišla uctít památku Aničky, nebo ohoz pouze z pizzy, ve kterém pózovala na internetu. A tím to samozřejmě nekončí, divokých kreací za poslední rok stihla vynést na veřejnost celé desítky.

Na představení nových receptů Fandy Kanapky alespoň pro jednou nepřišla nahá, což už je samo o sobě docela nezvyk. Měla na sobě celkem běžné kostičkované šaty a nikde žádný holý zadek či vystrčený hrudník.

Ale žádný strach, pozornost na sebe samozřejmě poutala. Do vlasů si totiž nechala zabodat jednohubky. A jak jinak uctít nové recepty než s rohlíky, salámy a zeleninou na hlavě, není-liž pravda.

