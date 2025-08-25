Sebevědomí nechybí! Nový muž roku a účast v reality show? "Je to pod mou úroveň"
25. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Vítěz soutěže o muže roku přiznává zájem ze strany různých reality show, účastnit se ale nehodlá.
Napjaté finále letošního ročníku soutěže o muže roku nakonec ovládl sedmadvacetiletý Jiří Veselý.
Fitness trenér z Mladé Boleslavi se do soutěže přihlásil sám, takže zdravé sebevědomí mu rozhodně nejde upřít. O vítězství pak podle jeho názoru rozhodla především volná disciplína:
„Já si myslím, že rozhodla moje volná disciplína, že jsem neukázal jenom to, co umím, ale ukázal jsem i to, že myslím na ostatní a že to pro mne je důležité,“ poplácal se po rameni.
Muže roku považuje za seriózní soutěž. Naopak nabídky do reality show prý dostával opakovaně, ale nehodlá je přijímat.
„Já jsem se rozhodl přihlásit, protože jsem nechtěl prorazit v reality show. Měl jsem pár nabídek asi už několik let po sobě a myslím si, že moje úroveň je trošku někde jinde,“ uvedl.
„Například Love Island. Já nechci být nějak zaškatulkovaný, mám nějakou úroveň mé osobnosti, myslí, že jsem už někde výš,“ domnívá se.