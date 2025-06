Nejhorší jméno roku: Žena dala své novorozené dceři strašné jméno!

17. 6. 2025 – 7:13 | Zpravodajství | Alex Vávra

Rodiče čekající holčičku pobouřili internet, když oznámili, že své dítě pojmenují Chernobyl Hope. Tvrdí, že jméno zvolili jen proto, že „zní hezky“ — netuší prý nic o jaderné katastrofě, která jméno proslavila.

Na internetu se rozjela lavina pohoršení poté, co jedna žena zveřejnila pozvánku na oslavu narození dítěte své kamarádky. Na první pohled nevinná grafika s kreslenými hvězdičkami, měsícem a roztomilým slonem ukrývala mrazivý detail — jméno, které rodiče zvolili pro svou nenarozenou dceru: Chernobyl Hope. Ano, čtete správně. Černobyl. Stejné jméno, které je po celém světě synonymem pro nejhorší jadernou katastrofu v dějinách lidstva. A přesto si matka myslela, že „to zní hezky“.

Kamarádka nastávající matky, naprosto v šoku, sdílela fotografii pozvánky na Redditu se slovy: „No teda... právě jsem dostala pozvánku na oslavu miminka...“ a uvedla, že naprosto netuší, co má dělat. Pozvánka kolovala nejen v hromadném chatu, ale byla jí poslána i osobně — a jméno holčičky tam stálo hrdě uprostřed jako hlavní ozdoba celého oznámení.

Internet v plamenech: výsměch, hrůza a otevřený vztek

Diskuze pod příspěvkem se okamžitě rozjela. Uživatelé subredditu r/tragedeigh, kde se sdílí a komentují nevhodná a bizarní jména, byli zcela vyvedeni z míry. Jeden napsal: „Tohle je tak strašně špatné. Musíte jim to říct. Kupte jim ke křtinám knihu o Černobylu. Tohle fakt ne.“ Jiný dodal: „Tohle byl jako úder pěstí do obličeje. Oni to přece museli vědět, ne?“

Ale právě že ne. Matka dítěte podle své kamarádky vůbec netuší, co jméno Černobyl znamená. Když se jí zeptala, odkud ten nápad vzali, odpověděla jednoduše: „Znělo nám to hezky.“ Plánují prý dcerku přezdívat „Cherry“, což situaci podle většiny komentujících nijak nelepší. Někteří se snažili použít humor jako obranu před absurditou: „Jsem si jistý, že všichni na oslavě budou zářit,“ zaznělo v komentářích, na což jiný reagoval: „Mluv za sebe. Kdybych slyšel to jméno, totálně bych se zhroutil.“ Další trefně poznamenal: „Asi to bude jaderná rodina.“

zdroj: Profimedia.cz

Za vtipy se ale skrýval i opravdový hněv. Jeden uživatel sdílel vlastní zkušenost: „Narodil jsem se nemocný, protože moje matka byla během výbuchu těhotná a nacházela se poblíž. Ve 37 letech jsem těžce postižený. Žádná kompenzace, žádná odpovědnost. A teď někdo dá tohle jméno svému dítěti? Je mi z toho zle.“

Úřady nic neřeší – šílená jména jsou legální

Přestože se většina diskutujících shodla, že jde o nevkus a neúctu k obětem tragédie, zákon je na straně rodičů. Ve Spojených státech se pravidla ohledně jmen liší stát od státu, ale většina omezení se týká jen technických aspektů — jména nesmí být příliš dlouhá, obsahovat číslice nebo symboly. „Chernobyl Hope“ tedy projde bez problému. A v Británii, kde by mohli rodiče pocházet, sice musí být jméno při registraci schváleno, ale pokud není vulgární, matoucí nebo nevyslovitelné, bývá povoleno. Zatím není jasné, zda si rodiče své rozhodnutí rozmyslí.

Kamarádka ženy uvedla, že se pokusí najít odvahu jim vše vysvětlit. „Dám vědět, až budu mít novinky. Pořád nemůžu uvěřit, že by někdo pojmenoval holčičku Černobyl.“

Celý internet čeká, jestli se jim rozsvítí — dřív než bude pozdě.