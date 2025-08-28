Slavný idol žen: "Partnerku nemám a vyhovuje mi to"
28. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Nezaměnitelný hudebník žije v chlupaté společnosti a žádnou další už tak nějak nepotřebuje.
Ikonický hudebník a elegán Martin Maxa se udržuje v kondici a z principu prostě a dobře odmítá stárnout.
Dělá to ale hlavně kvůli sobě samému: „V kondici se udržuji tím, že se snažím cvičit. Nemusím stále trápit to své tělo. Nejsem ten typ, který by chodil do fitka, protože na to nemám ani čas, ani mě to moc nebaví, když je kolem mě hodně lidí. Mám rád soukromí,“ prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Dělám různý kliky, dřepy a takový věci. Mám doma rotoped, na kterým se občas projedu… Snažím se zkrátka nezrezivět a rozhodl jsem se, že tý zubatý tu svoji kůži neprodám zadarmo,“ smál se.
Slavný, vypracovaný, zajištěný a v kondici. Fanynky samozřejmě mají zájem a občas dokonce překračují hranice slušnosti, jak sám hudebník nedávno přiznal v jiném rozhovoru, ale Martin se do ničeho nežene.
Možná ještě pořád cítí pachuť po ztraceném vztahu, byť už od bolestivého rozchodu uběhlo sedm let? Těžko říct, to musí nejlíp vědět on sám. Spíš však prostě jen zjistil, že mu samota vlastně vyhovuje.
„Momentálně žádnou partnerku nemám. Rozhodl jsem se, že mně to takhle vlastně docela vyhovuje,“ sdělil bez příkras.
Úplně sám ale přeci není: „Mám dva partnery, a to jsou kocour tlustoprd a teď mám ještě jedno malý kotě. Takže žiju s kočkama. Celý život mám kočky.“