Cenový šok v Albertu: máslo pod 40 korun, slevy zasáhly i maso
28. 8. 2025 – 6:32 | Zprávy | Anna Pecena
Albert spustil slevovou smršť platnou od 27. srpna do 2. září 2025 a zákazníci šílí. Leták je nabitý neporazitelnými cenami – od vepřové kýty s 59% slevou po ikonické máslo pod hranicí čtyřiceti korun. Přidejte k tomu sladkosti, kávu i pivo ve výrazných akcích a máte důvod vyrazit s prázdným košíkem, který se brzy naplní po okraj.
Maso a mléčné hity za ceny z jiné doby
Pokud si někdo myslel, že levné maso je minulostí, Albert mu právě vyrazil dech. Vepřová kýta bez kosti v celku teď vyjde jen na 79,90 Kč/kg, což je skoro o dvě třetiny méně než běžně. Kdo si rád dává steak nebo řízek, nemůže takovou příležitost minout.
Další bomba přichází v podobě másla. Kostička 250 g stojí jen 37,90 Kč a to je částka, kterou si pamatujeme snad ještě z dob, kdy nákupní košík nebolel. Mléčné výrobky ale nekončí – oblíbený Actimel 8×100 g je s 50% slevou za 64,90 Kč, Lipánek pak za 17,90 Kč a croissant 7Days jen za 9,90 Kč. To je snídaňová sestava, která nezruinuje ani rodinu s dětmi.
Sladkosti, káva a pití: zásobte se jako na zimu
Sladkomilci mohou jásat. Granko 400 g spadlo na 99,90 Kč, Nestlé cereálie na 74,90 Kč a oblíbené Merci čokolády na 89,90 Kč. Pokud máte chuť na něco speciálního, Kinder Cards pořídíte za 59,90 Kč a Studentskou pečeť za 54,90 Kč.
A aby byla sladká chvíle dokonalá, nesmí chybět káva. Tchibo Gold Selection zlevnilo na 129,90 Kč a pokud si raději dopřejete panáka, Božkov Tradiční je v akci za 119,90 Kč. Pro milovníky pivní pěny je připravena 25% sleva na vybrané plechovkové pivní značky – Gambrinus, Krušovice i Staropramen.
Ovoce, zelenina a tržnice plná překvapení
Ani příznivci zdravějšího košíku nepřijdou zkrátka. Cuketa zelená stojí jen 19,90 Kč/kg, brambory rané spadly na 11,90 Kč/kg a hrozny bílé bezsemenné jsou k mání za směšných 29,90 Kč/500 g. Čerstvost i cena se tentokrát sešly ruku v ruce – ideální pro domácí kuchaře i svačiny pro děti.
Závěr:
Albert přichystal leták, který působí skoro jako zjevení. Kilo masa za cenu dvou housek, máslo pod čtyřicet korun, sladkosti s desítkami procent slev a ovoce za pár drobných. Tohle není obyčejná akce, tohle je nákupní revoluce. Jestli jste si říkali, že je nakupování drahé, pak právě teď je ideální čas vyrazit do Albertu a zásobit se, dokud regály ještě něco vydají.