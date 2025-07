Slavná moderátorka se zadlužila na dlouhá léta, ale nelituje: "Byla to nejlepší investice mého života"

16. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená moderátorka má sice dluh, který splatí až ve stáří, ale věří, že se rozhodla správně.

Populární moderátorka Iveta Lutovská si nenechala ujít nedávno zakončený filmový festival a na večírcích všem hostům elegantně, ale zároveň důrazně připomněla, proč se před moderátorskou kariérou také stala vítězkou české miss: Dorazila ve vyzývavých krajkách, ve kterých jí to seklo tak, že většina hostů mohla jen závidět.

Jelikož se ale jednalo o večírek z provenience Unicredit Bank, řeč přišla i na finance, půjčky a investice.

Iveta přiznala, že jednu takovou bude splácet až do požehnaných let, takže si nejspíš vzala docela solidní hypotéku, ale nikdy nelitovala. Vlastní bydlení, dům a hrad, za to totiž prý stojí.

„Pořízení bydlení, to si myslím, že je důležité, že člověk má nějaké to zázemí, kde je doma, i když ho budu splácet až do důchodu. I tak si pořád myslím, že to bylo dobře. Máme tam s dětmi to naše zázemí, co nám nikdo nevezme,“ prozradila pro eXtra.cz.

Iveta dřív pracovala v TV Nova, odkud nakonec odešla po nějakých 12 letech. Práce jí trochu chybí: „Občas jo, ale zase musím zaklepat, že to moderování mám jinde zase. Jsou akce a je to jako něco jiného, protože když moderujete v televizi, tak jste za pultíkem a nemáte žádnou interakci.“

Do televize se vracet nehodlá, má radši živé publikum: „Dneska jsem byla na přehlídce a teď tam máte obecenstvo, které nějak reaguje, tleská nebo nezatleská, takže v tomhle to je takové příjemnější, více kontaktnější,“ pochvalovala si.