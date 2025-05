Slávisté převzali mistrovský pohár, titul oslavili s fanoušky přímo v Edenu

24. 5. 2025 – 20:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Fotbalisté Slavie po utkání závěrečného kola nadstavbové skupiny o titul proti Ostravě (3:0) převzali pohár pro mistra ligy, o jehož zisku rozhodli už před čtyřmi týdny.

Jako první pozvedl trofej kapitán Jan Bořil, společně s týmem zaplnili hrací plochu stadionu i domácí fanoušci. Program oslav přímo v Edenu je naplánovaný do 21:30.

Oslavy po závěrečném hvizdu proběhly na stadionu velmi organizovaně. Všech 19 tisíc fanoušků na tribunách uposlechlo výzvy hlasatele a zůstalo na svých místech, dokud pořadatelé nepostavili ve středovém kruhu oddělené pódium pro převzetí poháru. Následně příznivci červenobílých zaplnili hrací plochu a o 20 minut později začal ceremoniál.

Hráči a členové realizačního týmu si došli pro medaile v tričkách s nápisem "Síla mistrů". Bořil převzal trofej z rukou výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty a zástupce společnosti Chance Václava Sochora. Po tradiční hymně vítězů We Are The Champions od skupiny Queen pozvedli pohár i majitel klubu Pavel Tykač a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, kteří neunikli "sprše" ze skleněného poháru s pivem.

"Tenhle titul patří nejenom nám, ale i vám. Za to, jak jste nás podporovali celou sezonu. Jsme moc rádi, že jste tu všichni s námi a můžeme to společně oslavit. Moc si toho vážíme, děkujeme," vzkázal Bořil fanouškům bezprostředně po převzetí poháru. V centru oslav byl i trenér Jindřich Trpišovský, pod jehož vedením získal klub čtvrtý ligový titul.

Slavia umožnila vstup na stadion i příznivcům z přilehlých fan zón kolem Edenu, které zaplnilo několik tisíc lidí. Na stadion se pohodlně vešli, fanoušci se rozprostřeli po trávníku i po tribunách. Společně si tak mohli vychutnat i oznámení prodloužení smlouvy s nigerijským obráncem Igohem Ogbuem, který patřil v této sezoně k oporám mužstva.

"Chtěl bych vám všem poděkovat za to, jak Slavii podporujete. My všichni tady jsme Slavia," ukázal Tykač směrem k davu fanoušků. "Vytváříte tady fantastickou atmosféru každý zápas. Zasloužíte poděkování, stejně jako úplně každý člověk v klubu," přidal Tvrdík.

Fanoušci v Edenu ocenili i ženský tým Slavie, který v této sezoně rovněž získal ligový titul. Ve zbytku večera je kromě hudebních vystoupení čeká ještě mistrovská děkovačka s týmem nebo znělka Ligy mistrů jako připomenutí, že Pražané postoupili přímo do ligové fáze "milionářské" soutěže. Oslavy zakončí ohňostroj.