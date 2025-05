Pařížský soud uznal osm lidí vinnými z krádeže šperků Kim Kardashianové

24. 5. 2025 – 18:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pařížský soud dnes shledal vinnými osm lidí z loupežného přepadení americké celebrity Kim Kardashianové v roce 2016.

Informují o tom světové agentury. Pachatelé ženu okradli o šperky v hodnotě milionů dolarů.

Dva z deseti obžalovaných soud zprostil viny. Nejpřísnější trest osmi let odnětí svobody dostal 69letý vůdce skupiny. Další tři obvinění dostali sedm let. Vzhledem k tomu, že si již odpykali trest ve vyšetřovací vazbě, nikdo z těch, kteří byli dnes shledáni vinnými, do vězení nepůjde.

Vůdce skupiny Aomar Aït Khedache přišel k soudu s holí a tvář měl skrytou před kamerami. Jeho DNA, nalezená na páskách, jimiž byla Kardashianová spoutána, byla klíčovým důkazem v případu. Odposlechy zachytily, jak dává příkazy, verbuje komplice a zařizuje prodej diamantů v Belgii.

Zločin se odehrál v noci 2. října 2016 během pařížského týdne módy. Lupiči převlečení za policisty vnikli do pařížského hotelu, v němž byla Američanka ubytována, spoutali ji a ukradli šperky v hodnotě devíti milionů dolarů (okolo 200 milionů korun), včetně snubního prstenu v hodnotě čtyř milionů dolarů, zatímco na ni mířili zbraní.

Protože lupiči z místa činu utíkali pěšky nebo na jízdních kolech, poztráceli část šperků, včetně křížku se šesti diamanty, který našel na ulici kolemjdoucí a odnesl ho na policii. Většina šperků, včetně snubního prstenu, se však nikdy nenašla.

Obžalovaní jsou především pařížští zloději v pokročilém věku a trpící různými nemocemi. Kvůli vysokému věku dostali v tisku přezdívku "loupeživí dědečci". Někteří se k soudu dostavili v ortopedických botách a jeden se opíral o hůl. Prokurátoři však varovali přítomné, aby se nenechali zmást.