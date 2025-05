Úspěšná influencerka Domi Alagia: "Za méně než sto tisíc měsíčně bych nevyžila"

25. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Veleúspěšná tvář sociálních sítí přiznala, že kvůli své kariéře ztrácí přehled o hodnotě peněz.

Česká modelka a influencerka Domi Alagia se vyhřívá na výsluní sociálních sítí: Na TikToku má za zadkem milion věrných, na Instagramu téměř půl mega uctívačů. A vydělává si tak solidní balík peněz.

O samotném konceptu kariéry si můžeme myslet cokoliv, fajn ale je, že sama Domi nepředstírá, že je vševědoucí královna všehomíra a otevřeně přiznává, že finanční gramotnost pro ní může představovat jistý problém.

„Já jsem upřímně… je to hrozný říct, ale ztratila jsem pojem o penězích tím, že fakt vydělávám větší sumy od mladého věku,“ prohlásila Domi v rozhovoru s YouTube kanálem Milionovey.

„Neměli jsme tak prestižní finanční gramotnost na škole, kde by nás učili, jak s těmi penězi naložit nebo jakou mají hodnotu, ale rodiče mě k tomu vždycky vedli,“ dodala.

Za méně než sto tisíc měsíčně by ale už měla problém vyžít. Ne však proto, že by rozhazovala za náklaďáky nesmyslů: „Já teda nemám tak velké náklady, ale tím, že investuju do nemovitostí a mám nájem, tak se pro mě hrozně rychle ty peníze akumulují,“ tvrdí.

Pořídila si vlastní byt, který musí splácet, navíc platí i nájem jinde. A také se snaží dělat radost svým blízkým: „Ač to není pro mě priorita, nejsem materialistický člověk, ale peníze jsou fakt důležité, a někdy si ráda udělám radost, nebo mé rodině a mým kamarádům.“