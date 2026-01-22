Slavia podlehla Barceloně 2:4 a v Lize mistrů ztratila naději na postup
Fotbalisté Slavie v předposledním sedmém kole ligové fáze Ligy mistrů prohráli s hvězdnou Barcelonou 2:4.
Pražané nezlomili čekání na první vítězství v soutěži a definitivně ztratili naději na postup do vyřazovací fáze. Červenobílí v souboji šampionů svých zemí v promrzlém Edenu od 10. minuty vedli po brance Vasila Kušeje, poté dvěma góly otočil stav Fermín López. Vršovičtí ještě do pauzy srovnali po vlastní brance Roberta Lewandowského, ale po pauze už favorit dominoval. V 63. minutě se trefil střídající Dani Olmo a krátce nato Lewandowski.
Slavia zůstala jedním ze tří týmů, které v soutěži ještě nevyhrály. Ve společné tabulce všech 36 účastníků jí patří 34. místo, do vyřazovacích bojů projde 24 celků, z toho osm přímo do osmifinále. Barcelona se posunula na devátou pozici. Pražané se s Ligou mistrů rozloučí za týden na stadionu kyperského Pafosu.
Slavia, která nastoupila k prvnímu soutěžnímu duelu po zimní přestávce, nevyhrála ani třetí vzájemný zápas. V roce 2019 s Barcelonou ve stejné soutěži doma utrpěla porážku 1:2 a venku remizovala bez branek. Červenobílí protáhli čekání na triumf v pohárech už na 14 utkání, v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 nevyhráli 18 zápasů po sobě.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský překvapil a na pozici levého beka netradičně postavil Oscara, obvykle defenzivního záložníka. V základní sestavě nechyběl jeden z kapitánů Holeš, který kvůli drobným problémům nehrál na soustředění ve Španělsku generálku. Barceloně scházela kvůli trestu za žluté karty jedna z ofenzivních hvězd Yamal.
Pražané do prvního soutěžního utkání od 13. prosince vstoupili s velkým elánem a v úvodu překvapili favorita celoplošnou fyzickou hrou. Po chybě defenzivy ve čtvrté minutě vypálil ze střední vzdálenosti nad Chorý, o tři minuty později si na opačné straně v ještě větší šanci stejně vedl i López.
V 10. minutě domácí nečekaně otevřeli skóre. Holeš hlavou prodloužil rohový kop a Kušej na zadní tyči se štěstím dotlačil balon za čáru. Český reprezentant skóroval poprvé od začátku října, kdy přispěl k remíze 1:1 v pražském derby na Spartě. Pražané se v Lize mistrů trefili poprvé po pěti zápasech a úvodní remíze 2:2 s Bodö/Glimt.
"Myslím si, že ten gól si určitě budu pamatovat na doživotí a zapíšu si ho do hlavy. Pro mě extrémně cenný gól, jsem za něj strašně vděčný. Odmalička jsem fanoušek Barcelony, je to sen," pochvaloval si Kušej.
Hosté byli vývojem utkáním hraném ve velkém mrazu pod nulou viditelně zaskočeni a Slavii více zatlačili až zhruba po 25 minutách. Po necelé půlhodině Staněk vytáhl dalekonosný pokus, který na něj zpoza vápna vyslal obránce Eric García. Ve 34. minutě už Barcelona srovnala. De Jong vysunul kolmicí Lópeze a ten z úhlu propálil domácího gólmana střelou na přední tyč.
O osm minut později pětinásobný vítěz Ligy mistrů skóre otočil. López dostal těsně za vápnem od domácích až příliš mnoho času a technickou střelou přesně k tyči zaznamenal svůj druhý gól v utkání. "Fermín je pro nás strašně moc důležitý. Je to dynamický hráč, hraje ve velké intenzitě, umí dávat góly. Za Barcelonu dýchá," uvedl německý trenér Barcelony Hansi Flick.
Slávisté ještě do přestávky nečekaně dokázali srovnat, a to po dalším rohovém kopu. Chaloupek ve 44. minutě prodloužil hlavou míč a Lewandowski si jej smolně srazil do vlastní sítě. Pražané coby tým s nejhorší ofenzivou soutěže dali Barceloně stejně branek jako ve všech šesti předchozích kolech dohromady.
"Slavia je velmi silná ze standardních situací. Je to jejich silná stránka, mají na to vysoké hráče. Není vůbec snadné to bránit, měli jsme s tím velké problémy," připustil Flick. "V první půli jsme odehráli slušnou partii. Takovou, jakou jsme chtěli, na kterou jsme se připravovali. Dostali jsme se do vedení, pak jsme se vrátili do zápasu," ocenil Trpišovský.
Do druhé půle hned dvakrát nuceně vystřídal, zraněné Holeše s Mosesem nahradili Douděra a Vlček. Barcelona po změně stran přidala a zápas dokázala strhnout na svou stranu. Domácí měli nejprve štěstí, že v 50. minutě kvůli těsnému ofsajdu Lewandowského neplatil gól po dorážce De Jonga do prázdné branky.
Na opačné straně se neprosadil křížným pokusem Provod, jinak ale byla stále nebezpečnější Barcelona. V 63. minutě už favorit vedl. Střídající Olmo krátce po příchodu na trávník napřáhl z hranice vápna a technickým pokusem trefil přesně horní roh.
Zhruba o sedm minut později si lídr španělské ligy pojistil vítězství. Po Rashfordově centru z levé strany se z druhého dotyku na dlouho nohu prosadil do odkryté branky Lewandowski a v Lize mistrů se během bohaté kariéry trefil již proti 39. celku.
Závěr už si Barcelona pohlídala a na české půdě v pohárech zvítězila popáté za sebou. Výsledkem 4:2 zopakovala stejně vysokou výhru z předchozího duelu v Plzni v roce 2022 rovněž v Lize mistrů.
"Věděl jsem, že nás tady čeká hodně těžký zápas. Slavia je tým, který hraje hodně fyzicky, dynamicky. Jsem spokojený s tím, jak jsme se dokázali vrátit zpět do zápasu. Tým hrál nakonec velmi dobře, ve druhém poločase koncentrovaně. Dali jsme krásné góly a zaslouženě jsme získali tři body," řekl Flick, jehož svěřenci si po vítězství v Edenu definitivně zajistili postup do vyřazovací fáze.