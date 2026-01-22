Trapas po tragické střelbě v Chřibské: Lidé nepoznali vlajku vlastního města a zuřili, že je ukrajinská
22. 1. 2026 – 6:00 | Zprávy | Jana Strážníková
Náruživí vlastenci se pustili do vlajky města Chřibská stylem padni komu padni.
Lidé, kteří mají potřebu na sociálních sítích dštít síru či prezentovat nenávist k určité skupině lidí, ať už se jedná o jakoukoliv, se zpravidla nerekrutují z řad členů Mensy. Po tragické střelbě v severočeském městě Chřibská ale někteří internetoví válečníci padli na úplně nové dno.
Připomeňme, že při napadení střelnou zbraní a hrozivém útoku střelce přišel o život zaměstnanec městského úřadu Chřibské. Tři policisté a tři další lidé utrpěli zranění. Střelec se pak sám zastřelil.
Rádobyvšímaví internetoví orli si ale pak vzápětí všimli, že na radnici krátce po útoku visela žlutomodrá vlajka a nechutné osočování na sebe nenechalo dlouho čekat: „Sakra, co ten hadr na budově? Má tam h*vno co dělat ten hadr. Okamžitě ho sundejte,“ soptila například komentátorka Marie ve stylu nového předsedy Poslanecké sněmovny.
A bohužel nebyla sama. Pozdvižení bylo takové, že musela reagovat dokonce facebooková stránka Děčínsko, která vysvětlila, o jakou vlajku jde:
„Rádi bychom uvedli na pravou míru diskusi ohledně vlajky na budově úřadu ve Chřibské. Nejedná se o vlajku cizího státu, ale o oficiální vlajku města Chřibská. List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a žlutý. V modrém pruhu je navíc vyobrazena postava panny v loďce se žlutým veslem, která sedí ve žluté koruně,“ napsala.
„Zbytečný vysvětlovat. Dezoláti vidí Ukrajinu i ve sklenici vody,“ reagoval komentátor Václav.
„Emoce nás občas zmást mohou, ale fakta mluví jasně: žlutá a modrá jsou historické barvy Chřibské. Na úřadu tedy visí městský prapor, nikoliv cizí vlajka,“ dodává facebookový profil Děčínska.