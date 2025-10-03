Skupina Agel může koupit Kardiologii Na Bulovce, povolil to ÚOHS
3. 10. 2025 – 18:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka může koupit Kardiologii Na Bulovce, která je od roku 1993 samostatnou společností.
Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče zejména v oborech interního lékařství a kardiologie. Úřad spojení těchto soutěžitelů povolil, neboť zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné," uvedl ÚOHS.
Centrum Kardiologie Na Bulovce (KNB) v Praze vzniklo v roce 1993 jako soukromá společnost. Na svých internetových stránkách uvádí, že je přímým nástupcem Ústavu fyziologických regulací České akademie věd. KNB je kardiologickým pracovištěm zaměřeným na invazivní a neinvazivní diagnostiku a intervenční léčbu pacientů s akutními i chronickými kardiovaskulárními chorobami.
Ročně je v KNB hospitalizováno přibližně 2700 lidí, ambulancemi projde každý rok přes 13.000 pacientů. Podle evidence skutečných majitelů dosud vlastnili centrum napůl lékaři Miroslav Erbrt a Michaela Lindovská.
Fakultní nemocnice Bulovka, v jejímž areálu samostatné kardiologické centrum sídlí, vlastní kardiologické oddělení ani kliniku nemá. "Nemocnice musí být z hlediska komplexnosti poskytovaných služeb schopna zajistit péči v oboru kardiologie, a to včetně intervenčních zákroků. Po roce 1990 byla bohužel tato část nemocnice privatizována. Dnes je dohoda se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o navrácení péče opět do fakultní nemocnice. Na Bulovce děláme všechny nutné kroky k tomu, abychom péči začali od nového roku poskytovat," uvedl pro ČTK už dříve ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček
Podle účetní uzávěrky za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin vykázalo centrum čistý obrat 318 milionů korun, zisk po zdanění dosáhl 56 milionů korun.
Skupina Agel kupuje KNB prostřednictvím Nemocnice Agel Třinec-Podlesí. Skupina na svém webu uvádí, že jen v Česku provozuje síť 14 nemocnic, působí také na Slovensku. Provozuje i další zdravotnická zařízení, jako jsou polikliniky, lékárny, laboratoře či očkovací centra. Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin bylo v tomto roce na 5300 lůžkách v nemocnicích skupiny hospitalizováno 180.000 pacientů a lékaři provedli 105.000 operací. Skupina zaměstnávala 16.500 lidí, z toho 2800 lékařů a 6500 sester.