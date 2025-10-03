Piráti cílí podle Hřiba na více než desetiprocentní zisk a 20 poslanců
3. 10. 2025 – 16:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů.
Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.
Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů. "Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné," uvedl.
Hřib zopakoval, že už po nástupu do čela Pirátů si dal za cíl překročit desetiprocentní zisk, připomněl i svůj nedávný cíl překonat hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). "Neúspěch by byl, kdyby se Piráti nedostali do Sněmovny, což nám před pár měsíci někteří prorokovali. Kdyby to nebylo deset procent, tak je to také k zamyšlení a já bych se podle toho rozhodoval, co dál," uvedl.
Pirátům podle něj po neúspěšných krajských či evropských volbách pomohly vnitřní reformy. "Umožnily sjednotit vnitřní a vnější komunikaci, myslím, že naše kampaně zase začaly dávat smysl," uvedl. Neúspěchy Pirátů podle něj pramenily mimo jiné z toho, že kampaně byly špatné a neoslovily lidi.
Piráti obhajují čtyři poslanecká křesla. V posledních volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými (STAN) a jejich koalice získala 15,62 procenta hlasů a 37 mandátů, většinu však kvůli preferenčním hlasům obsadili Starostové. "Více než deset procent znamená více než 20 mandátů, samozřejmě je otázka, jak to podle volebního systému dopadne. Ale za mě je důležité, aby nás nemohli obejít," uvedl Hřib.