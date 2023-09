Skončil dvoudenní summit G20, závěrečná deklarace se Ukrajině nelíbí

Uctěním památky indického politika a bojovníka za nezávislost Mahátmy Gándhího a předáním předsednictví Brazílii skončil v Dillí dvoudenní summit skupiny velkých ekonomik G20. V sobotu summit navzdory názorovým neshodám vydal společnou závěrečnou deklaraci, včetně pasáže o válce na Ukrajině. Západ ji považuje za úspěch, podle Kyjeva je ale deklarace slabá a není to nic, na co by lídři měli být pyšní.

„Vyzýváme všechny státy, aby dodržovaly zásady mezinárodního práva včetně územní celistvosti a suverenity, mezinárodního humanitárního práva a mnohostranného systému, který zajišťuje mír a stabilitu,“ píší státníci v prohlášení G20, které má přes 30 stran. „Vítáme všechny relevantní a konstruktivní iniciativy, které podporují komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině,“ stojí v prohlášení, které ale v této souvislosti nezmiňuje Rusko jako původce konfliktu. „Použití nebo hrozba použitím jaderných zbraní jsou nepřípustné,“ uvádí se rovněž v dokumentu. Summitu předsedal indický premiér Naréndra Módí, mezi hosty byl americký prezident Joe Biden, německý kancléř Olaf Scholz, britský premiér Rishi Sunak, japonský premiér Fumio Kišida nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Chyběli ale čelní představitelé dvou zemí, jejichž postoj k válce na Ukrajině je zásadně odlišný od Západu. Nepřijel ruský prezident Vladimir Putin, kterého zastoupil ministr zahraničí Sergej Lavrov, a ani čínský prezident Si Ťin-pching, místo něhož přijel premiér Li Čchiang. Velkým tématem summitu bylo klima, vývoz obilí z ukrajinských přístavů nebo protiruské sankce. Lídři zemí G20 se shodli také na bankovní reformě nebo regulaci kryptoměn. V deklaraci rovněž slibují „chránit zranitelné prostřednictvím podpory spravedlivého růstu a posílení makroekonomické a finanční stability“ nebo „nulovou toleranci korupce“. Chtějí zajistit potravinovou bezpečnost, která je podmíněna dostupností hnojiv nebo investicemi do inovací v zemědělství. Evropská unie, Spojené státy a další partneři v Dillí představili projekt železniční a lodní dopravy, který má lépe propojit Evropu, Blízký východ a Indii. Projekt je považován za odpověď na čínskou iniciativu známou jako nová Hedvábná stezka. Lídři skupiny G20, která sdružuje především jednotlivé státy, mezi sebe pozvali Africkou unii. Jediným regionálním uskupením s členstvím byla dosud Evropská unie a jediným stálým členem z Afriky byla Jihoafrická republika. Po letech diplomatických snah Afričanů tedy bude mít na významném mezinárodním fóru zastoupení i dalších 54 afrických zemí. G20 bez Africké unie zahrnuje 85 procent světového hrubého domácího produktu, 75 procent objemu světového obchodu a dvě třetiny světové populace. Přijetí AU bude formálně dokončené během příštího roku. Mohlo by vás zajímat Von der Leyenová na summitu G20 navrhla globální systém emisních povolenek

