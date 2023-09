Von der Leyenová na summitu G20 navrhla globální systém emisních povolenek

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dnes zase v Dillí hovořil o potřebě okamžitě bojovat proti klimatickým změnám a jako příklad uvedl nedávné povodně ve své zemi, které si vyžádaly 46 obětí.

Climate change is man-made. So it means we can address it.



For this we need innovation, investments in green technologies, renewable energy capacity and energy efficiency.



This requires more investments.



At the G20 I invited leaders to join the call for global carbon pricing.