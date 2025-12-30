Silvestr za pár korun? Kaufland vytahuje výjimečné slevy
30. 12. 2025 – 15:35 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Kauflandu, který platí od 27. 12. do 31. 12., míří přesně na ty, kdo chtějí oslavit konec roku ve velkém, ale bez zbytečně prázdné peněženky. Alkohol, chlebíčky, sladké i slané hříchy a základ na silvestrovský stůl padají na ceny, které už dlouho nebyly k vidění.
Konec roku bývá tradičně časem, kdy se v obchodech utrácí bez přemýšlení. Kaufland ale v posledním letošním letáku jasně ukazuje, že i silvestrovská oslava se dá zvládnout s rozumem. Nabídka je namíchaná přesně tak, aby pokryla celý večer – od rychlého zobání, přes pití až po „něco na ráno“.
Alkohol a pití: silvestr bez kompromisů
Největší pozornost na sebe strhává alkohol. Maschio Prosecco DOC pořídíte za 88,80 Kč, což z něj dělá jednu z nejzajímavějších silvestrovských lahví v celé nabídce. Kdo dává přednost tvrdšímu, ten může sáhnout po Hanácké vodce 0,5 l za 108,90 Kč nebo po Beefeater ginu za 299,90 Kč. Milovníky české klasiky potěší Zubr Grand 11, který vychází na pouhých 9,90 Kč za půllitrovou vratnou lahev.
Nealkoholická sekce nezůstává pozadu. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite v 2l PET lahvi vychází na 29,90 Kč, Korunní minerální voda stojí 11,90 Kč a Kofola Original se dostala na 19,90 Kč za 1,5 litru. Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí tempo večera trochu brzdit.
Jídlo na stůl i na chuť
Silvestrovský stůl bez šunky a pečiva? V Kauflandu nemyslitelné. Chodura šunka je za 19,90 Kč, uzené vepřové ramínko vyjde na 99,90 Kč za kilo. Bagety z mraženého polotovaru koupíte za 11,90 Kč a tradiční pomazánkové máslo za 21,90 Kč.
Pro rychlé zobání se hodí Lay’s chipsy za 28,90 Kč nebo Bohemia chipsy za 39,90 Kč. Nechybí ani sýr Eidam 30 % za 15,90 Kč, Hermelín Sedlčanský za 54,90 Kč nebo tavený sýr za 19,90 Kč. Na sladkou tečku se nabízí pomeranče za 19,90 Kč za kilo.
Malé ceny, velký efekt
Kaufland letos vsadil na jasnou strategii: neohromit jednou položkou, ale vytvořit kompletní silvestrovský nákupní seznam za rozumné peníze. Když sečtete levné pití, dostupné jídlo a klasické pochutiny, vyjde vám, že oslava může být bohatá, aniž by bolela peněženka.
Leták jasně ukazuje, že konec roku nemusí znamenat konec rozpočtu. Stačí správně vybírat – a právě k tomu má tahle nabídka ideálně nakročeno.