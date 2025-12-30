Limitu pro nižší doplatky na léky na recept letos dosáhlo 1,4 milionu lidí
30. 12. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Limitu pro nižší doplatky na léky na recept letos podle České lékárnické komory (ČLnK) dosáhlo 1,4 milionu lidí.
Od ledna se zaplacené částky vždy sčítají znovu, lidé proto mohou v první části roku platit doplatky vyšší než v jeho posledních měsících. Komora to dnes uvedla v tiskové zprávě. Do loňska částku nad limit lidem vracely pojišťovny na účet či složenkou, nově se jim přímo v lékárně odečítá od zaplacené částky.
"V lednu je všem pacientům ochranný limit vynulován, a proto mohou být doplatky pacientů za stejné léky dočasně vyšší do chvíle, kdy opět dojde k naplnění příslušné výše ochranného limitu," uvedl prezident ČLnK Aleš Krebs.
Lékárník vidí při výdeji léků na recept, zda pacient limit už překročil. "Pacienti mohou požádat o doklad s uvedeným započitatelným doplatkem a zároveň si mohou stav svého konta kdykoli zkontrolovat v aplikaci eRecept," dodal.
Limit je stanoven pro různé věkové kategorie, nejčastěji ho dosáhnou senioři nad 70 let nebo s invaliditou druhého a třetího stupně, pro které je 500 korun. Děti a senioři ve věku 65 až 70 let mají limit 1000 korun, ostatní pojištěnci 5000 korun.
Nepočítá se do něj celý doplatek, ale podle zákona jenom jeho část. Částka, kterou pacient v lékárně zaplatí za lék na recept, se skládá ze dvou částí. Započitatelný doplatek se odvíjí od ceny nejlevnějšího léku se stejnými účinky, je pro celou skupinu léků stejný. V této skupině mají zbývající část doplatku léky různou podle své ceny, může se lišit i mezi lékárnami.
Například u antibiotika penicilin je podle údajů SÚKL průměrná cena pro lékárnu 235,2 koruny, maximální 238,74 koruny. Ze zdravotního pojištění je uhrazeno nejvýše 114,82 koruny, pacient může zaplatit doplatek až téměř 124 korun. Započitatelný doplatek je stanovený na 39,40 koruny. Zatímco před dosažením limitu tak může pacient platit nejvýše 124 korun, po dosažení limitu to bude maximálně 84,52 koruny.