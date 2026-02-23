Silná koruna vývozcům loni vzala přes 100 mld.Kč, export byl rekordní
23. 2. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Loňské posílení kurzu koruny vůči euru připravilo české exportéry na výnosech a zisku o více než 100 miliard korun.
Celkový vývoz zboží z České republiky do zahraničí loni meziročně vzrostl o 1,5 procenta na rekordních 6,2 bilionu korun. Přebytek zahraničního obchodu meziročně klesl o 32 miliard korun na 663 miliard korun, tedy o 4,6 procenta. Jde o hodnoty počítané v takzvaném přeshraničním pojetí. V tiskové zprávě to dnes uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.
"Dovoz rostl rychleji než vývoz, což spolu s kurzovým vývojem ukrojilo část zisků českých exportérů. Při porovnání průměrného kurzu eura mezi roky 2024 a 2025 přišli exportéři, pokud nebyli zajištěni, o 108,7 miliardy korun," uvedl Daněk.
Koruna loni vůči hlavním světovým měnám výrazně posílila. K euru to bylo skoro o čtyři procenta. Rok začala na kurzu 25,16 Kč/EUR a skončila na 24,17 Kč/EUR.
Rok 2025 podle Daňka ukázal, že český export je i v nynějším geopoliticky nestabilním prostředí a nejistotě na světových trzích schopen růstu a dosažení historických rekordů. "Současně ale vidíme, jak silně do výsledků promlouvá kurz koruny a geopolitické napětí. Bez aktivního řízení měnového rizika by byla ztráta exportérů ještě citelnější," uvedl Daněk.
Letošní rok bude podle Asociace exportérů ve znamení vysokého kolísání, a to v důsledku obchodní politiky USA, tlaku na mzdy či vývoje kurzu koruny. Kladně by mělo působit očekávané snížení cen energií.
"Český export stojí na silném průmyslovém základu, ale prostor pro další růst bude stále více záviset na schopnosti firem diverzifikovat trhy, investovat do vyšší přidané hodnoty a efektivně řídit rizika," uvedl Daněk.
Pilířem českého exportu podle něj byl i loni vývoz strojů a dopravních prostředků, který vytvořil přebytek přes jeden bilion korun a představoval 59 procent exportu. "Samotné osobní automobily dosáhly exportní hodnoty 838 miliard Kč a zůstávají nejsilnější jednotlivou položkou českého vývozu," uvedl Daněk. Naopak největší zápornou bilanci vykázala minerální paliva a chemické výrobky, v součtu minus 395 miliard korun.
Největším exportním trhem loni zůstalo při poklesu o 0,3 procenta Německo s vývozem téměř za dva biliony korun. Podíl zemí Evropské unie na českém exportu činil téměř 79 procent, u zemí OECD to bylo 88,5 procenta. Podle Daňka tato čísla potvrzují silnou orientaci českých exportérů na vyspělé trhy.
Současně Daněk upozornil na nárůsty exportu do Turecka a Indie, kam vývozy mezi lety 2021 až 2025 stouply o 118 procent a o 64 procent. Naopak export do Ruské federace od roku 2021 propadl o 87 procent na necelých 12 miliard korun.