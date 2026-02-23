Dnes je pondělí 23. února 2026., Svátek má Svatopluk
Počasí dnes 9°C Slabý déšť

ČHMÚ upřesňuje výstrahu: Povodňová aktivita nastane na dalších tocích

23. 2. 2026 – 12:42 | Magazín | BS

ČHMÚ upřesňuje výstrahu: Povodňová aktivita nastane na dalších tocích
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Odborníci z ČHMÚ aktualizovali výstrahu před povodňovou aktivitou a upřesnili, kde se kvůli tání budou zvedat hladiny.

Česko se celý víkend radovalo z prakticky jarních teplot, jak ostatně meteorologové avizovali už poměrně dlouhou dobu předtím. 

Jenže když se k rychlému tání sněhové pokrývky ještě přidaly přeháňky a místy rovnou regulérní déšť, logicky to vede k rozvodněným tokům a zvyšujícím se hladinám řek.

ČHMÚ proto vydal varování před povodňovou aktivitou, které momentálně platí až do pátku 27.2. 

Před několika minutami navíc meteorologové varování ještě rozšířili o další toky a povodí.

„Vzhledem k aktuálnímu nasycení povodí, dalším očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme i nadále vzestupy s možným dosažení 1. SPA v povodí Smědé, Lužické Nisy, Kamenice a Ploučnice, dále na přítocích středního Labe, horního povodí Moravské Dyje a ostatních povodích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu,“ varují odborníci.

„Na Moravě očekáváme dosažení 1. SPA v povodí horní Moravy, horní Olše a horní Bečvy. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ dodávají.

chmu vystraha 23022026 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí tání povoden předpověď počasí weather
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Oto Klempíř měl autonehodu, sanitka ministra odvezla k preventivnímu vyšetření

Následující článek

Silná koruna vývozcům loni vzala přes 100 mld.Kč, export byl rekordní

Nejnovější články