ČHMÚ upřesňuje výstrahu: Povodňová aktivita nastane na dalších tocích
23. 2. 2026 – 12:42 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ aktualizovali výstrahu před povodňovou aktivitou a upřesnili, kde se kvůli tání budou zvedat hladiny.
Česko se celý víkend radovalo z prakticky jarních teplot, jak ostatně meteorologové avizovali už poměrně dlouhou dobu předtím.
Jenže když se k rychlému tání sněhové pokrývky ještě přidaly přeháňky a místy rovnou regulérní déšť, logicky to vede k rozvodněným tokům a zvyšujícím se hladinám řek.
ČHMÚ proto vydal varování před povodňovou aktivitou, které momentálně platí až do pátku 27.2.
Před několika minutami navíc meteorologové varování ještě rozšířili o další toky a povodí.
„Vzhledem k aktuálnímu nasycení povodí, dalším očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme i nadále vzestupy s možným dosažení 1. SPA v povodí Smědé, Lužické Nisy, Kamenice a Ploučnice, dále na přítocích středního Labe, horního povodí Moravské Dyje a ostatních povodích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu,“ varují odborníci.
„Na Moravě očekáváme dosažení 1. SPA v povodí horní Moravy, horní Olše a horní Bečvy. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ dodávají.