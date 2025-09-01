Šílené: Senioři díky jednoduchému kódu kupují knihy levněji – a málokdo o tom tuší
1. 9. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena
Stačí zadat jednoduchý slevový kód nebo ukázat plastovou kartičku a najednou máte knihy za zlomek ceny. Sleva až 10 % v Luxoru a další bonusy na internetu čekají na všechny seniory. A co je nejlepší? O většině těchto výhod veřejnost skoro nic neví!
Luxor: klasika, která vám odpustí stovky
Pokud jste milovníci knih a papírové vůně stránek, zbystřete. Knihkupectví Luxor se zapojilo do projektu Senior Pas a nabízí držitelům kartičky 10% slevu na nákup knih. Zní to banálně? Ale zkuste si spočítat, co to znamená v praxi. Kupujete pět knih po třech stovkách – a rázem máte slevu 150 korun. Za měsíc? Klidně pětistovka v kapse. A za rok? To už jsou tisíce, které mohou zůstat doma na něco jiného než na knihy.
Tato sleva navíc funguje nejen v Praze, ale také v Ostravě, Brně nebo Hradci Králové. Stačí ukázat kartičku Senior Pas a rázem se stáváte VIP zákazníkem. A přitom si tuto možnost stále mnoho důchodců nevyřídilo – zbytečně tak přicházejí o levnější čtení.
Online revoluce: slevy i z gauče
Kdo by si myslel, že internet je jen pro mladé, ten se šeredně plete. E-shop Dobrých knih totiž nabízí slevu i pro starší generaci. Stačí zadat kód KLUB5 a hned máte 5 % dolů na celý nákup. Ať už jde o nový bestseller nebo praktickou příručku, sleva se počítá pokaždé. Akce běží minimálně do konce roku 2025, takže není důvod váhat.
Internetové knihkupectví má ještě jednu výhodu – knížky vám přivezou až domů. Pro starší čtenáře, kteří nemají chuť se vláčet přes celé město, je to jako dělané. A s kódem KLUB5 navíc zaplatí méně než jejich sousedé, kteří o téhle akci netuší.
Knihy levněji než oběd v hospodě
A teď si představte, že spojíte obě možnosti dohromady. V kamenných obchodech využijete Senior Pas a online nakoupíte s kódem KLUB5. Výsledek? Roční úspora může být tak velká, že si za ni dopřejete týdenní dovolenou nebo luxusní wellness pobyt.
Senioři si často stěžují, že čtení je drahý koníček. Pravda je ale taková, že kdo zná správné triky, může nakupovat knihy levněji než oběd v hospodě. A přitom jde o legální, oficiální a veřejně dostupné slevy. Jen o nich zkrátka většina lidí neví, protože se o nich málo mluví.
Takže jestli chcete mít doma plnou knihovnu za méně peněz, přestaňte váhat. Vyřiďte si Senior Pas, zapište si do diáře kód KLUB5 a využijte výhody, o kterých mladší ročníky nemají ani tušení. Protože kdo šetří, má nejen za tři – ale v případě knih i za tisíce!