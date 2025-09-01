Doggerland: Víte, kde leží ztracená Atlandita Evropy?
1. 9. 2025 – 10:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod hladinou Severního moře se skrývá svět, o kterém ví jen málokdo. Doggerland – pradávná země lovců a sběračů – zmizel před tisíci lety pod vodou, ale díky moderním technologiím se vědci snaží znovu odhalit jeho zapomenuté příběhy.
Když se dnes podíváme na mapu Evropy, Severní moře vypadá jako samozřejmá součást krajiny. Jenže historie ukazuje, že to tak nebylo vždy. Před 12 000 lety se mezi dnešní Británií a pevninskou Evropou rozkládala rozsáhlá pevnina, plná mírně zvlněných kopců, mokřadů, lesnatých údolí a lagun. Říkalo se jí Doggerland. Byl to ráj mezolitických lovců a sběračů. Lidé se tu toulali v rytmu ročních období, lovili ryby i zvěř a sbírali lískové ořechy a bobule. Představte si tehdejší krajinu: místo, kde se řeky klikatily mezi močály a na březích rostly prastaré lesy. Jenže s koncem doby ledové se začal tento svět nenápadně měnit. Ledovce roztávaly a voda stoupala. Z Doggerlandu se stávalo moře – a nakonec jej zcela pohltilo.
Věda proti času
Dnes se pod hladinou Severního a Baltského moře skrývá zapomenutá kapitola evropských dějin. Vědci z Velké Británie, Nizozemska, Belgie a Dánska spojili síly v projektu Subnordica, aby zmapovali tato dávno ztracená území. Používají nejmodernější technologie: od magnetometrických a seismických průzkumů přes akustické mapování mořského dna až po počítačové simulace zaniklých sídel.
Cílem není jen rekonstruovat, jak Doggerland vypadal, ale také pochopit, jak jeho obyvatelé využívali mořské zdroje a jak se vyrovnávali s postupujícím zatopením. Podle archeologů právě tehdy lidstvo poprvé zažilo klimatickou změnu podobnou té, které čelíme dnes. A tak se z Doggerlandu stává nejen archeologická záhada, ale i varovný příběh.
Varování z minulosti
Asi před 8 200 lety přišla poslední rána: katastrofální uvolnění vody z obrovského severoamerického ledovcového jezera a ničivá tsunami od norských břehů smetly to, co z Doggerlandu zbylo. Mezolitičtí lidé se museli stáhnout na vyšší území – do oblastí dnešní Británie či Nizozemska. Dnes rybáři z hlubin Severního moře občas vytáhnou kosti či kamenné nástroje staré 9 000 let – tiché svědky života v „Atlantidě Evropy“. Díky datům ropných společností, které kdysi hledaly ložiska, se vědcům podařilo vytvořit digitální model tisíců kilometrů čtverečních původní krajiny.
A přestože se Doggerland dávno potopil, jeho osud k nám promlouvá i dnes. Stoupající hladiny moří znovu ohrožují civilizace, tentokrát naši. Miliardy lidí žijí do šedesáti kilometrů od pobřeží – a pokud budou ledovce dál tát zrychleným tempem, může se historie opakovat.
Co se skrývá pod hladinou?
Doggerland dnes leží v hlubinách Severního moře, podobně tajemný jako bájná Atlantida. Archeologové už našli zbytky zvířecích kostí a lidských nástrojů. Ale co ještě zůstává pod nánosy sedimentů? Mohly by tam být celé osady, posvátná místa, nebo snad dosud neznámé stopy po prvních evropských civilizacích? Moře zatím svá tajemství pečlivě střeží. A otázka zní: co všechno se ještě skrývá na dně těchto chladných vod – a jestli někdy lidstvo dokáže tato tajemství skutečně odhalit.