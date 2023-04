Aktualizováno: Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru vyzval Zelenského k jednání s Ruskem

Čína v souvislosti s dlouho očekávaným hovorem rovněž oznámila, že hodlá na Ukrajinu v nejbližší době vyslat zvláštní diplomatickou misi. Kyjev naopak podle Zelenského jmenuje velvyslance v Pekingu. Rusko po telefonátu kritizovalo Kyjev za údajnou neochotu jednat o míru.

„Měl jsem s prezidentem Si Ťin-pchingem dlouhý a smysluplný telefonát. Věřím, že tento hovor, stejně jako jmenování ukrajinského velvyslance v Číně, bude silným impulsem pro rozvoj našich dvoustranných vztahů,“ napsal Zelenskyj na twitteru. Agentura Reuters poznamenala, že ukrajinský prezident jmenoval novým velvyslancem v Pekingu bývalého ministra pro strategická průmyslová odvětví Pavla Rjabikina.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.